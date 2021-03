El buque EverGivenha encallado y bloqueado el Canal de Suez, el lugar por el que se mueve el 10% del comercio marítimo internacional. Las consecuencias de este hecho pueden resultar anecdóticas por los motivos más simpáticos y jocosos si no fuese porque hasta el precio del petróleo se ha visto afectado, y en el momento que escribo, aún desconocemos cuales más aparecerán y se incrementarán. Un buque, uno, entre algunas sonrisas y dibujos tiene en jaque a la logística marítima comercial en uno de los lugares más estratégicos del planeta.

Y es que como afirmaba en el día de ayer en la Asamblea de Extremadura el Consejero de Economía, Ciencia y Agenda digital, Rafael España informando sobre la Estrategia Logística de Extremadura firmada y citando a la Agenda de la Reactivación Social y Económica puesta en marcha en el mes de julio por la Junta de Extremadura «la logística es la clave para mejorar la competitividad de las empresas y se convertirá en un elemento crucial y principal como motor de crecimiento y desarrollo económico, gracias a su función primordial relacionando sistemas de transporte con intercambios comerciales en el ámbito nacional e internacional». Una estrategia que será el instrumento que hará de correa de transmisión de la riqueza que se genera en esta región.

Esta Estrategia Logística presentada se suma al Pacto por la Ciencia y la Tecnología también expuesto en la pasada sesión plenaria se unen a la presentación de un proyecto empresarial donde la inversión es de 1.000 millones de euros y 1.500 puestos de trabajo. En la rueda de prensa de prensa el presidente de la Junta de Extremadura expresó lo que todos estos acontecimientos, fruto de un trabajo silencioso, constante y muy duro, significan: «Comienza un nuevo tiempo para Extremadura. Aspira a no depender de las ayudas que cada 6 años llegan de Europa, aspira a desarrollar un proyecto incluyente e inclusivo.No pedimos alas, reclamamos que no nos corten las alas que tenemos y que nos hacen volar en la nueva revolución tecnológica y digital con los primeros y desde el principio. Por primera vez, esta tierra llega a una revolución a tiempo, la pregunta ya no es ¿porqué en Extremadura? La pregunta es ¿porqué no en Extremadura?».

Hace tiempo leí una reflexión que decía que si contemplas el Universo parece inmóvil y etéreo pero para que esa paz celestial aparente se mantenga solo hay que profundizar o acercarse con los medios necesarios para averiguar que es el precisamente el movimiento continuo, el encendido y apagado, lo que lo hace posible.

Un solo buque puede paralizar y alterar a todo un sistema internacional, un solo paso, un caminar constante y aparentemente tranquilo, una consecución de hechos hacen que la esperanza y la ilusión sea transformadas en el mejor de los proyectos para Extremadura.

*Filóloga y diputada regional del PSOE