Cáceres y la industria

No hace mucho tiempo este señor escribió un artículo en el que defendía la puesta en marcha de la mina de litio de Valdeflores, en contra de la opinión mayoritaria de los cacereños, por lo que yo no valoro muy positivamente sus opiniones. Ahora afirma que en Cáceres no existe suelo industrial para la venida de industrias de interés, cuando acaba de declarar el Ayuntamiento que tras el polígono de las Capellanias, y en el espacio delimitado por la vía de ferrocarril y la autovía A-66, es decir perfectamente ubicado, existe suelo industrial con fácil puesta en servicio, tras los trámites administrativos necesarios, de presentarse peticionarios de ese suelo para industrias de interés para Cáceres. Creo que antes de escribir, uno debe informarse adecuadamente.