El cáncer puede esperar

Este virus que todo lo arrasa se está llevando por delante muchas vidas, y no solo de personas contagiadas, también de otras con enfermedades graves como el cáncer que se están viendo relegadas en la atención sanitaria porque la prioridad número uno es el covid.

El confinamiento llegó de sopetón. Eran quince días, pero se convirtieron en dos meses y no es lo mismo cerrar a cal y canto las consultas de especialistas dos semanas que dos meses. El retraso, que ya había, aumentó aún más y ahora muchos enfermos pagan las consecuencias. La delegación placentina de la Asociación Oncológica Extremeña ha hecho una advertencia desoladora, los casos de cáncer no se están diagnosticando en estadios iniciales.

Tanta promoción sobre la importancia de la detección precoz no sirve si una mujer que se detecta precozmente un bulto en el pecho, por poner un ejemplo, tarda meses en ser atendida en una consulta, en hacerse una mamografía, una biopsia... Esto está llevando a que, cuando se diagnostica, el cáncer está ya en un estadio más avanzado, lo que hace más difícil la recuperación y curación.

Esas vidas también son importantes. ¿Cómo es posible que estén derivando a pacientes oncológicos directamente a cuidados paliativos porque ya no hay solución para ellos? El covid está nublando la vista de los gestores sanitarios. Al principio de esta pandemia, todo era nuevo, se podía esperar cierta improvisación para no generar un colapso sanitario, pero ahora no sirve esta excusa.

Ahora hay que sentarse a pensar y equilibrar la balanza, poner el foco en cualquier enfermedad que pueda provocar la muerte, contratar más personal si es necesario para aligerar las listas de espera, las consultas, las pruebas, las intervenciones. No sirve el argumento de que se ofrecen las plazas pero los facultativos no las cogen, será quizás porque las condiciones no son atractivas sino esclavas, de eso saben bien los sanitarios.

El problema como siempre es el dinero o cómo se administra. Ahora parece que va a llegar de Europa, digo parece porque en estos casos es mejor pecar de escéptico. ¿No sería ruin dedicarlo solo al covid, como si la vida de otros enfermos tuviera menor valor? En esto también parece que la imagen es lo único que importa, si podemos con la pandemia seremos mejores que otras comunidades, que otros países. Pero señores gestores, el cáncer NO puede esperar.