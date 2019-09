Cartas al director

CONSULTAS

¿Listas de espera?

Remedios Tierno Velasco

Badajoz

La sanidad, la enseñanza y el resto de servicios públicos se financian con nuestros impuestos, se organizan, mejoran, privatizan o desaparecen con unas políticas u otras. Pero funcionan: unas veces con medios y decisiones políticas adecuadas a las necesidades ciudadanas y, otras veces, sin medios y con políticas mediocres o directamente contrarias a su mantenimiento. Por eso, cuando voy a mi centro de salud y recibo un trato correcto y amable por parte de administrativas, enfermeras o mi médica aprecio su trabajo y me alegro de que exista eso tan denostado que se llama funcionariado. Lo mismo es aplicable a cada servicio público que a lo largo de la vida utilizamos. Por eso hoy estoy muy enfadada. Porque en una consulta de especialista en digestivo esperada desde diciembre, la médica ha estado cinco minutos conmigo -tres de ellos porque no he querido levantarme sin que respondiera a mis dudas-; porque me ha prescrito un medicamento para tomar «de por vida» sin ninguna explicación; porque a tres preguntas sobre las recomendaciones del documento que me ha entregado ha respondido «eso lo lee usted en casa» (lo estaba leyendo y me surgían dudas); porque desde media mañana un número de teléfono me ha llamado insistentemente, la última vez 15 minutos antes de la hora de mi cita y resulta que era su enfermera para asegurarse de que iría a la consulta. He llegado con 10 minutos de adelanto sobre la hora prevista, he salido 5 minutos antes de la hora señalada para la consulta. Ninguna otra persona esperaba cuando llegué, ninguna cuando salí. No me ha hecho receta ¿porque ya estaba su ordenador apagado? Tal vez todo esto tenga algo que ver con esa consulta demorada desde diciembre. Me parece que hay una forma barata y rápida de aligerar las listas de espera.

ELECCIONES

El gran fiasco de Sánchez

Miguel Fdez-Palacios Gordón

Madrid

Según las últimas encuestas, poco cambiará tras el 10-N, pero además a Sánchez se le habrá complicado más el camino para revalidar la Presidencia del Gobierno. Ahora no podrá pactar con Rivera, como ambos parecen tener previsto, porque estarán lejos de la mayoría y, salvo que quiera flirtear con Casado –al que le ha hecho un gran favor–, algo que visto lo visto no es del todo descartable, deberá volver la mirada a su «socio preferente». Pero Iglesias, en mi modesta opinión y aunque en esta ocasión se deje algunos escaños, tras las cuchilladas recibidas le tendrá más pillado. Además, por esas fechas, tendremos el otoño catalán que andará calentito embrollando aún más el panorama político. Al final, cuando uno prevé algo, llega la realidad y te lo estropea.

Señor Sánchez, de verdad, ¿para este viaje necesitaba estas alforjas?