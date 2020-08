Cartas al director

LA VUELTA A LAS AULAS

No quiero hacer huelga

Oriol López - Profesor

Soy maestro y no quiero hacer huelga. En septiembre quiero encontrarme con todos los alumnos en la escuela. Estos días estoy leyendo la prensa y viendo las noticias en la televisión y no me siento representado con lo que se escribe o se dice, y estoy seguro de que muchos otros maestros tampoco. Se habla de convocar una huelga de docentes, se comenta que no estamos preparados para acoger a todos los alumnos en la escuela. Pero yo no lo veo así. Los niños y las niñas necesitan estar en la escuela con el resto de sus compañeros. No nos podemos comparar con un restaurante que tiene la normativa de un máximo de 10 personas por grupo. Somos una escuela. Estamos con niños. También debemos tener en cuenta que las colonias y las escuelas de verano han sido prácticamente un éxito en todas partes. Con el primer plan que nos envió el Educación el pasado julio, que está centrado en los grupos estables, podemos salir adelante (quizá faltaría alguna medida más estricta, como la mascarilla dentro del aula). No soy especialista en sanidad, pero no creo que puedan variar mucho las incidencias por tener 15 o 25 alumnos en el aula. Sí que soy especialista en educación y sé que los niños y las niñas necesitan ir a la escuela cumpliendo todas las medidas de precaución necesarias. No tiene sentido ni es sostenible ni organizable una escuela con grupos de 15 alumnos o una educación donde se combina el trabajo presencial y el telemático con los niños. Aparte, también habría que esperar a ver cómo responden las familias antes de proponer una huelga que pondrá a los padres a la defensiva y perjudicará a todos los que no pueden conciliar la vida laboral con tener los niños en casa.

PASEO CACEREÑO

Cuidemos Cánovas

Mª Victoria Moreno Guinea - Cáceres

Me dirijo a los concejales de Jardines, Fomento y Limpieza del Ayuntamiento de Cáceres, a los que quiero hablarles del Paseo de Cánovas. Le echan las culpas al alcalde, pero para eso tiene a sus concejales, y en los plenos cada uno debe exponer de lo que tiene su misión.

Voy a empezar por el Paseo de Cánovas, porque cada día está peor. Las baldosas están rotas y los mayores se caen; está sucio; los jardines secos; y las ramas de los árboles se caen, que el día que coja alguna persona debajo de ellos... Debajo de los bancos no se limpia y da asco sentarse.

Al encargado de poda de las palmeras, decirle que se están cayendo las ramas porque están secas. Los setos y el césped están mal cuidados...

En vez de hacer obras menos importantes, por favor, un paseo tan bonito para todos los cacereños y los que vienen de fuera es vergonzoso ver lo mal cuidado que está.

Arreglen por favor las baldosas; y no arreglen solo una y dejen moviéndose las que están al lado. Y pongan más luces.

Yo pago mis impuestos y me gusta que la ciudad esté limpia. Se están gastando mucho dinero en el Parque del Príncipe y no va tanta gente como a Cánovas.

CRISIS DEL COVID-19

Segunda ola de contagios

Óscar Iglesias - Madrid

Las cifras de nuevos contagios en estos últimos meses son desoladoras; el hecho de que estamos en una segunda oleada de contagios es ya más que evidente, además tenemos que lamentar más muertes, más gente muriendo sola y sufriendo.

Esto es terrible y un nuevo confinamiento es más que probable. Esta tenebrosísima probabilidad tiene muchas papeletas para hacerse realidad. La gestión de la pandemia a todos los niveles de las administraciones ha sido nefasta, tanto por parte del Gobierno de España como de las Comunidades Autónomas.

En mi ciudad, Madrid, la gestión ha sido peor que nefasta. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha hecho otra cosa que hacer daño a la ciudadanía de Madrid. Cada decisión que ha tomado ha sido un auténtico despropósito elevado al cubo. No contratan rastreadores y además privatizan el servicio, por poner solo un ejemplo.

Los madrileños que no les hemos votado tenemos que padecer esto, y encima tenemos una oposición cómplice.