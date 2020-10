Un chasquido en otoño

Mi caja de bombones preferida es un libro. Miro mi mesa y está salpicada de ellos; se acumulan, como los besos que llevas tiempo guardando, se solapan y van creando torres sólidas semejantes a un muro que se eleva. Yo los miro en esta noche extraña y siento que son los ladrillos de mi fortaleza, me protegen para dulcificar este camino de disidencia.

Así como la lluvia resulta gozosa en el despuntar del otoño, un libro se convierte en el amigo perfecto para acurrucarse a refugio de cualquier contratiempo o melancolía. Puede que este cántico al libro sea a consecuencia de mi soledad que es la de todos.

Esta soledad de la que hablo, es tangible, del mismo modo que la oscuridad o la tristeza.

Hay algo material en esta soledad nueva. Un quebranto de las expectativas. Un sonoro chasquido en el centro del alma. ¿Acaso no sufre el árbol al que le parten una de sus diminutas ramas?

El hilo de voz de los amigos también se ha quebrado. Suena, hace ruido, vibra, pero no es el mismo hilo de seda que unía nuestras costuras.

Las conversaciones tejen en el aire frondas y alguna golondrina.

Ayer mismo, la palabra desazón cruzó como relámpago la mesa, en el transcurso de la comida de amigas que mantenemos una vez a la semana. Un término lastimoso, apesadumbrado, que derramó sobre el mantel la jarra cristalina de las lágrimas y que empapó la sobremesa de emociones antiguas, de viajes que quedaron congelados... como el rictus que esconden ahora nuestras mascarillas... maldito incordio azul que ha borrado las sonrisas y los días de fiesta.

Cuando al mar se le dan alas, se le nombra y añora... viene, remueve, agita y se lleva los corazones en su azul lejanía.

Vivimos como esperando que las respuestas a tantas preguntas nos caigan del cielo de Amazon -almacén de la desazón-, cuando en realidad, sólo hay que bajar a nuestro granero interior y extraer el granito de mostaza.

Es lo que tiene llevar una vida de poeta. (Ejem, ejem. Se oyen toses)

Se mastica la soledad. Te vistes tan pronto con sus harapos de liquen o el rebozado de unas blondas venecianas como te dejas en cuero el alma.

Vivir a golpe de verso procura tiritonas de las que no regresas igual que te fuiste.

La observación de una palabra desde cualquier ángulo, sus destellos y valles, sus zonas húmedas, sus músicas y silencios, es una de las tareas más hermosa en que empelar el tiempo. Le tomas el pulso, le bajas la fiebre cuando llega a borbotones su calentura. La desmenuzas en trocitos, la deshojas, le bajas los humos, la acaricias, la echas a volar, le pides que se haga árbol, transparencia o campana.

Aquí vivo desde entonces, en un granero, enterrada en cantidades felices de hierbas y helechos, garabateando trazos de algún poema-pomada, pintura que llevar a mis amigas en desazón. Mas no soy pintora ni poeta. Soy una migaja de mujer en busca de todos sus pedazos.

Una silueta de balcón en otoño.

Y aún menos que esto... un recorte de papel en el futuro, una fotografía perdida en un libro.

¡Los libros! Un libro es el gesto de Yolanda que ha hecho para Esther una cesta de otoño inenarrable pero mágica: con nueces y castañas, gominolas, bolas navideñas, flores y chupa-chups. Un libro, es la comida de Esther, que le pone zumo de naranja al puré de calabaza, al salmón y las granadas.

Un libro fue la tarde de ayer. Una sucesión de confesiones, la desazón como especia, las preguntas que le hacemos a la vida y el vapor que sube dulcemente desde el cobertizo de las certezas.

Una tarde que pasamos recogiendo castañas en el bosque. Una tarde en que la sensación de naufragio se atenuaba por el calorcito de la amistad y la aceptación de la vida tal cual sucede aquí y ahora.