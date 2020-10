Habla Camus en La peste del dolor de los confinados. Desde el momento en que se publica en el parte oficial la sucinta orden: “Declaren el estado de peste. Cierren la ciudad”, narra cómo la enfermedad se convierte en el único asunto de los encerrados y a ese apartamiento repentino y total lo llama exilio: “aquel vacío que llevábamos dentro de nosotros. ”Luego detalla con palabras todopoderosas las secuelas morales de la ciega ley: “En ese momento el derrumbamiento de su valor y de su voluntad era tan brusco que llegaba a parecerles que ya no podrían nunca salir de ese abismo.”

A muchos de nosotros nos ha perdonado la guerra pero no la pandemia. Y podemos llamarnos afortunados pues nuestros abuelos padecieron ambas. Así, aunque es humano recibir la inesperada y repentina visita del dolor con un sentimiento de negación inicial, aceptamos el confinamiento total y destructivo, pese que a una, por ejemplo, siempre le pareció un remedio de impotentes, insolidario y medieval. Pero confiábamos en las autoridades. En la OMS que tantos mensajes contradictorios envió y sigue enviando, en el Ministro de Sanidad que cerró los colegios porque los niños eran vectores de contagio, cuando ahora parece que no contagien ni a sus profesores, en Simón que un día recomendaba mascarillas y al siguiente no, y en ese comité de expertos que iba a dirigir nuestra esperanzada desescalada, comité y expertos que nunca existieron.

Ahora dicen ciertos sabios, incluido alguno de la OMS, que confinar no es solución. Pero mientras se dirime si sí o si no, ajenos no ya a la ruina económica sino al dolor moral de ese exilio que dejará secuelas irreparables en la memoria, nuestras autoridades centrales se empeñan en confinar la capital de España, en lo que parece un castigo por razones ideológicas más que un remedio efectivo. Y la sospecha es obligada: ¿Hubiera hecho lo mismo este gobierno con Cataluña, con Navarra o con alguna otra comunidad con la que no tuviera abierta esa guerra política que ya cansa? En mi opinión, querido lector, huele demasiado a venganza y a cabezonería.