La Cruz y el Buda

Hace algunos años, en mi clase de Etnomusicología del Máster Universitario de Antropología Social en nuestra Universidad de Extremadura, que imparto entre enero y junio, es decir en el segundo semestre, planteando los ciclos del año natural, litúrgico y agrícola-ganadero, llegamos a las fiestas de primavera y a las manifestaciones culturales y musicales que les acompañan. Uno de los temas que me gusta tratar porque están candentes siempre en nuestra ciudad es el de la vida espiritual contemplativa y el papel de la música en ella. Para hacer un trabajo de campo in situ hay lugares de especiales características, los conventos de monjas de clausura que permanecen en nuestra Ciudad Antigua desde la Edad Media.

Podía haber sido uno de los dos de clarisas, San Pablo y Santa Clara, dado que conservan su emplazamiento primitivo hasta la actualidad. Pero mira por donde precisamente por un tema relacionado con la música había estado hablando con Sor Jacinta, Superiora de la Comunidad de Jerónimas, y aprovechando el momento le pedí el ir a realizar el trabajo de campo en el antiguo Hospital de San Antonio, lugar donde se encuentran. Esta Comunidad, como las de los dos conventos de clarisas, está integrada por monjas procedentes de distintos continentes, así además de españolas y de otros países europeos, se encuentran, africanas, indias y latinoamericanas. De hecho Sor Jacinta es india. Es un lugar de calma, silencio y recogimiento… Allí desde entonces cada año responden a las preguntas curiosas y sin tapujos de nuestros jóvenes investigadores, algo que parece inexplicable, la vida contemplativa, el encierro, la meditación, el estar fuera del mundo pero rezando por él, los votos de castidad, pobreza, obediencia, la renuncia a tantas cosas…. Iniciando el tema en las cuestiones previas a la visita, buscamos en internet «Monjas de clausura en Cáceres» y más específicamente «Monjas Jerónimas en Cáceres» y allí apareció la magia que nos guardaba el destino en el enlace expuesto al final de este artículo. Las monjas jerónimas estaban recibiendo a los monjes budistas que venían a Cáceres con el fin de instaurar un centro budista en nuestra provincia, para la difusión de la cultura y la espiritualidad tibetanas. Antes de nada, querían visitar los centros espirituales ya asentados. Una imagen vale más que mil palabras.

La Cruz de los Caídos de Cáceres, como la de cualquier otro lugar se puso en su momento con un fin, como un homenaje a los caídos; en aquél momento sería para una parte de los caídos de una guerra absurda y bestial que dio lugar a una cruel dictadura de la que ya se ha escrito y se está escribiendo suficientemente. Es obvio que aquí no hay ni espacio ni razón para volver a hablar de ello. La historia que se escribe durante mucho tiempo es la de los vencedores, aunque en la retaguardia también se escribe la de los vencidos y el tiempo se encarga de poner las cosas en su sitio. La guerra civil nos dejó huérfanos a todos, pero huérfanos a todos los niveles Nuestros padres siempre nos transmitían aquello de que en una guerra no gana nadie, todos pierden, porque tanto en unos bandos como en otros se hacen barbaridades incluso entre hermanos, y después quedan por todas partes hambre, rencillas, odio, dolor, incultura, que no se terminan del todo, porque la miseria humana aflora en cualquier momento y pervive una guerra continua e interminable desde lo más profundo. Entonces la Cruz de los Caídos no sobra porque así nos recuerda todos los que murieron en esa absurda y bestial guerra, se deje o se quite siempre va a ser esa emblemática plaza la Cruz de los Caídos para los cacereños, haya cruz o no.

El que se haga un Santuario Budista en Cáceres, junto a Cáceres, es una posibilidad de que convivan distintas religiones, que nuestra ciudad sea modelo de respeto, acogida, interconfesionalidad, …, que nuestra ciudad como muestra de culturas milenarias, con asentamientos que lo demuestran, pueda ser a la vez receptora de personas de otras culturas y creencias. Somos ciudadanos del Mundo. Para los creyentes muy bien afianzar sus creencias cada uno según su religión, y, como hicieron los monjes budistas ir a presentarse a las monjas de los conventos cacereños y las monjas recibirlos con agrado y reconociendo los derechos de poder asentarse aquí como ellas mismas. Que Cáceres sea modelo de una ciudad conocedora y respetuosa con su medio ambiente, emisora y receptora de cultura y educación, y consciente de los recursos que nos ofrece para poder vivir en ella.

Y con respecto a la Cruz, dejando a un lado creencias religiosas o no, da lo mismo, porque bastantes guerras se han hecho y se siguen haciendo ahora más que nunca en nombre de las religiones. Las más terribles, y que no paran en el siglo XXI, las que partieron ya de los hijos y descendientes de Abraham, judíos, musulmanes, cristianos, .... Así pues, Señores Gobernantes, ¿por qué no recibir a gente de bien, si vienen en son de paz? ¡,…y…dejen la Cruz de los Caídos ahí para que no se olvide esa guerra civil, en memoria y homenaje a todos, absolutamente a todos los Caídos, para que no se olvide ni repita nunca más, pues como dijo el pensador «un pueblo que no conoce su historia está abocado a repetirla». H

*Profesora de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Uex