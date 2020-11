Las cuentas de Extremadura

Cuando se elabora un presupuesto es importante que se ajuste a la realidad; quiero decir que cuando en una casa, un pueblo o una comunidad autónoma se ponen manos a la obra en calcular anticipadamente las cuentas para un año, los ingresos deben responder a previsiones reales y los gastos ser coherentes con ellos. Si una familia quiere cambiar el coche en 2021, pensando en que van a poder hacerlo porque les va a tocar la lotería, lo más probable es que, a final del año, sigan con el mismo coche a menos que se endeuden pidiendo un crédito, si es que su capacidad de endeudamiento se lo permite.

Salvando las distancias, se puede extrapolar esta situación a las cuentas extremeñas para 2021 que ha presentado la Junta la semana pasada.

Podemos ver en ellas que los ingresos aumentan; cualquiera puede preguntarse, que cómo es eso posible en estos tiempos tan difíciles provocados por la pandemia. La Junta sostiene que nos va a entrar mucho dinero por las transferencias del Estado y los fondos europeos; o lo que es lo mismo, que Sánchez va a cambiar sus estrategias y, en lugar de dar el dinero a sus socios independentistas, va a favorecer a Extremadura concediéndonos más fondos. ¿Ustedes cómo lo ven?

El resto de ese aumento en los ingresos procede, como no, de más préstamos. Más deuda con cargo no ya a ejercicios futuros, sino a futuras generaciones de extremeños.

¿Qué ocurre a la hora de gastar? Pues que como parte de los ingresos no aparecen, ya que Sánchez, cuando llega el momento, cambia de opinión y da el dinero a otros (2.500 millones a Cataluña, por ejemplo), en Extremadura tenemos que generar más deuda de la prevista para tapar el agujero. Esto no es la primera vez que pasa; en las previsiones para este año ocurrió lo mismo y así, hace unas semanas, hemos tenido que endeudarnos en 314 millones de euros más de lo calculado.

En definitiva, toda esta arquitectura de números para la Extremadura de 2021, la ha elaborado la Junta teniendo en cuenta que la economía de nuestra región, en contra de la opinión del Banco de España, va a crecer un 8,41%. Oigan, ¡que las previsiones para el crecimiento económico de Alemania están en el 5,1%! Saquen ustedes sus conclusiones.

Los presupuestos deben ser realistas, y servir para solucionar los problemas de Extremadura y los extremeños, y no limitarse a aumentarlos ficticiamente año tras año, en una autopropaganda socialista que nos lleva a un endeudamiento insostenible, que no está respaldado por el trato que da el Gobierno de Sánchez a los extremeños. En definitiva, un nuevo engaño para el que la única opción es el rechazo a estas cuentas falsas mediante la enmienda a la totalidad que ha presentado el PP, porque no podemos, ni debemos ser cómplices.