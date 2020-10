Déjennos morir tranquilos

Todo esto por culpa de la falta de civismo y la gente que no cumple, y yo, la verdad, es que no entiendo cómo no seguís las normas, con lo sencillo que es, si está clarísimo. Lo de las mascarillas no es necesario, pero compra muchas y cámbialas con frecuencia, pero que son obligatorias aunque son más caras aquí por culpa de Europa, y te pongo hasta multa y te la puedes quitar para comer, que para hacer deporte no es necesaria, pero que las gotas no se mantienen en el aire, o sí, pero poco, y en las superficies no aguantan, hasta que aguantan dos meses.

Que ya ha pasado lo peor, ojo que estamos como en marzo, así que sal a gastar y a reactivar la economía, si es que os habéis relajado, así no se puede, que fumando se lo pegas al de al lado, que los niños no se contagian, pero vamos a cerrar las aulas si hay uno infectado, bueno, dos, o tres, ya si eso.

Que hemos aprendido de los errores, en vez de dos metros de separación, metro y medio, que el aforo al 50% y luego a lo mejor al 30%, que no vamos a dejar a nadie atrás, que las oficinas de empleo están abiertas aunque no puedas ir y nadie te conteste, ni paro ni erte.

Os habéis empeñado en los tests que no sirven para nada, vamos a prohibir a los ayuntamientos que los hagan por su cuenta, que sí, hemos comprado miles a China, pero son malos porque pujar en el mercado exterior es complicado, señora, que si le duelen los oídos una Pcr y ya le llamaremos.

Y los fondos de Europa ya llegan, pero aún no, que los vamos a usar para poner fibra óptica, que la fibra me suena que es algo muy verde y ahora todo tiene que ser verde, que las clases abiertas, pero no presenciales aunque el teletrabajo es bueno y ahora vamos a gestionarlo y a cobrar a las empresas por ello.

Que los confinamientos selectivos son clasistas, pero que funcionan, pero que mejor cerramos todo y luego sólo unas horas, y si eres conviviente, seis personas, pero si no lo eres tienes que irte antes de las 12, y hay que salvar la economía, pero hay que salvar a las personas.

Y estos otros a lo suyo, que es lo nuestro, a ver si cuela lo de las subidas de sueldos sin que cante mucho, el reparto de los jueces por si acaso vienen mal dadas, y cosas muy como éstas, imprescindibles todas para sacarnos de esta porquería, que somos en el fondo unos incívicos, jóvenes y mayores, por no respetar las normas, con lo sencillo que es, sin preguntar, sin cuestionar. De esta salimos mejores. De esta salimos. Ya.