Delibes, de nuevo

Para cuando esto acabe, y esto abarca la incertidumbre, el miedo, el cansancio, la distancia y las dudas, tengo una lista de tareas pendientes que incluyen abrazos, citas y todos los besos que no he podido dar. Y viajes y visitas, la primera de ellas a la exposición Miguel Delibes, en la Biblioteca Nacional de Madrid. Y si no puede ser, iré a verla a Valladolid, su ciudad natal, donde se trasladará más tarde.

No soy fetichista ni tengo interés en contemplar su mesa de trabajo o el papel en que escribía sus obras. Si quiero ir, es por acercarme un poco más a este escritor con el que tengo la deuda impagable de mi afición por la lectura. En esa deuda también cuento con Machado y con otros muchos, pero en Delibes entré de la mano de mi padre, en una edición de El camino tan anotada que su letra ocupaba casi tanto como la impresa, y que conservo como el mayor de los tesoros. Luego he descubierto y leído otros autores deslumbrantes, y sigo haciéndolo en este terreno inabarcable de la literatura, pero ninguno me abrió las puertas como Delibes. Yo quería contar como él, escribir lo que él. Mirar el mundo como él sabía hacerlo, convertir en ficción lo cotidiano y hacer sencilla una lengua rica en palabras castellanas, recias y sonoras, que significaban exactamente lo que quería decir. Era esa palabra y no otra, ese adjetivo y no otro. Ahora que está tan de moda la España rural, a muchos se les olvida que él habló siempre de ella en casi todas sus obras, con respeto, con sabiduría, con la capacidad de observación de quien de verdad conocía aquello de lo que estaba hablando. Muchas de sus frases podrían colgarse en la red y tendrían más seguidores que los poetas que ganan premios precisamente por eso.

Escribió que la afición a la lectura ha llegado a ser tan sospechosa que el analfabetismo se hace deseable y honroso. O que al elector solo hay que decirle tres cosas, así de fácil: primera, que vote. Segunda, que no tenga miedo. Y tercera, que lo haga en conciencia. O que la felicidad o la desdicha eran una simple cuestión de elasticidad de nuestra facultad de desasimiento. O todo lo que está sirve. Para eso está, escribió que decía el Sr. Cayo, cuyo disputado voto aún resuena en las urnas, como eco de una literatura que no es de usar y tirar, y quizá por eso, sea ahora más necesaria que nunca.