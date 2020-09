Doctrina frente al lejano oeste

Es curioso como la definición de muchos conceptos económicos y sociales ha quedado en manos de la política. Quizás sea por la ya imparable desaparición de eso que llamábamos “intelectuales” de la vida pública. A lo peor, no hay tal desvanecimiento, sino simple y llana ausencia del prime time. El caso es que la voz de las referencias fiables ha sido arrinconada por todos y eso ha sido una invitación a que la política ocupe un espacio más.

Esto necesariamente empobrece estas construcciones, porque la primera obligación de un político es que su audiencia le entienda. Así que es normal la simplificación del mensaje. A ser posible, con la suficiente carnaza para ser pasto de noticias y clicks. Lo que no es tan lógico, pero totalmente extendido, es la perversión de términos. Justo lo que ahora mismo (y desde hace tiempo, para qué resistirse) ocurre.

En no pocas ocasiones me resulta difícil comprender a qué se refieren algunos cuando hablan del “sistema”. Pero especialmente complejo resulta diseccionar qué entienden por conceptos, que suenan a poco más que etiquetas, tales como “neoliberales” o “capitalismo salvaje”. Que además deben soltarse con un leve seguro pero firme tono de desprecio.

Esta calificación ha sido especialmente usada por esa izquierda que aspira (lampedusianamente) a cambiarlo todo y que considera que el estado actual de las cosas incompatible con la vida. Pero que falla estrepitosamente en establecer una alternativa fiable, viable y no utópica y que arrastra un tremendo rastro de estados fallidos allí donde sus postulados se han aplicado.

Bromas aparte (porque no conviene tomarse demasiado en serio a los que eligen ser “antis” antes que sustancia), esto no quiere implicar que el capitalismo no esté en revisión. Probablemente, la refundación del capitalismo se acelere en medio de la actual pandemia que, por su naturaleza, debe ser un cambio de paradigma.

En primer lugar, porque la destrucción económica que han supuesto las medidas de protección adoptadas, si bien asimétricas, exigirán en todo del mundo una inversión decisiva por parte del sector público, gobiernos y bancos centrales. Por otro lado, con el nivel de gasto que exigirá lo anterior, curiosamente colocamos a aquellos con altos niveles de liquidez (y bajo endeudamiento) en la óptima posición financiera para sacar rendimiento del estrés financiero. Un enrevesado equilibrio donde la necesidad competirá con la ética, puesto conviene no olvidar que esos recursos privados son ahora mismo claves para ir diseñando soluciones de respuesta a la pandemia económica.

Para resolver esa dicotomía, en realidad, ya contamos con una herramienta: las leyes. Como señala Ann Bradford en su “efecto Bruselas”, Europa ha conseguido seguir siendo un jugador clave a nivel mundial gracias a las regulaciones. La Unión es sede de multitud de empresas globales y residencia de un alto número de ciudadanos con elevado poder adquisitivo. Por tanto, renunciar a ese mercado no suele ser una opción, lo que se ha aprovechado para convertirnos en una “potencia hegemónica regulatoria”. Quizás Europa no puede hacer el mismo despliegue económico que China o contar con la capacidad militar de USA, pero ha conseguido que grandes compañías de esos dos países, como Ali Baba o Google, tengan que cumplir con sus regulaciones antes que con las de sus propios países.

Eso sobre todo tiene una base: la mayoría de estas normas tienen carácter técnico, alejados de las tentaciones ideológicas de la política. Porque, por más que muchos se empeñen, el sistema capitalista que ha supuesto la mayor etapa de paz y prosperidad a los países occidentales está lejos de ser ese lejano oeste de la ley del más fuerte.

Para nada vivimos en un páramo post-apocalíptico, sino en sociedades articuladas donde la presencia política en lo público debe concentrarse en la gestión. Aunque en poco tiempo habrá interesados en crear alarma sobre buitres y tiburones, el zoo estará en otro lado. No olvidemos que en unos meses en todo el mundo gobiernos empezarán a gestionar ingentes cantidades de dinero para dar solución a la crisis económica que deja el coronavirus. Que no nos desvíen la atención.

*Abogado, experto en finanzas.