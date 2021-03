Lo de Echenique

Echenique lleva al extremo la polarización izquierda buens derecha mala, de tal modo que si no defiendes sus ideas totalitarias eres machista, fascista xenofogo, evasor, nazi, asesino de mujeres, corrupto etc y todo lo que le dé la gana insultar. Busca crear la idea en el votante que si quiere ser buena persona, no puede votar opciones conservadoras, ya que automáticamente no sería buena persona si doy mi voto / apoyo a quien tratan de unir a todas esas actitudes malvadas. Parece un pensamiento pueril, pero en mucha gente cala, especialmente en los jóvenes, que hasta que trabajan y ganan su propio dinero siempre tienden a pensar que hay que repartir el dinero de los demás. Lo que me alucina es que este discurso podemita izquierdista busca así el voto femenino, a base de mentiras evidentes, de tal modo que trata a la mujer como si fuesen idiotas, usando ideas simples y falsas para interiorizarles que la izquierda les defiende y es buena; si alguien defiende la propiedad privada sin duda debe ser también machista, corrupto, indecente, etc. En fin, el socialismo siempre destruye lo que dice defender