Educación deficiente

Quería denunciar la situación que sufrimos los alumnos del IES San José de Badajoz. Un curso, presencial, donde hay más de 30 matrículas y todos en un mismo aula, que no está preparada. En primer lugar contamos para dar clase con una pizarra pequeña portátil, que hace imposible ver desde la mitad de la clase hacia detrás. Desde la misma mitad hay mesas auxiliares con sillas mas grande y que nos hacen adoptar una mala posición para escribir. A lo que hay que sumar la mala visibilidad y acústica desde la parte de atrás, y que contando con toda las matrículas falta un sitio para una persona, guardando la distancia de seguridad. El wifi del aula falla y, en ocasiones, el ordenador del propio profesor y el proyector fallan, inutilizado los recursos digitales. Desde la dirección no nos dan soluciones y se niegan a recibirnos o incluso no contestan a las llamadas de los padres. Además se nos denegó el desdoble desde la Junta de Extremadura y no recibimos respuesta de la semipresencialidad. Todo esto hace imposible un correcto aprendizaje y unas correctas medidas de seguridad sanitarias.