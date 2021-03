Vaya, otro artículo para generar polémicas, envidias y rencores. Muy señor mío, gran parte de los tomates que se cultivan en Badajoz se transforma en Miajadas. Parte del cerdo criado en Badajoz se lleva a Trujillo (Navidul), etc etc etc, y jamás nadie se ha quejado en Badajoz, se lo aseguro. Efectivamente y como ha dicho el comentario 01, si tantas ganas hay de que en Cáceres se haga cierto proyecto industrial, que se unan un grupo de empresarios, compren terrenos que cumplan características y se lancen a la aventura. Ay calleee, a lo mejor resulta que Cáceres tiene ciertas carencias y mientras ciudades como Badajoz hace más de 20 años que lucha por ciertas infraestructuras (Plataforma Logística, terminal ferroviaria, red de mercancías, suelo industrial, etc), la suya, Cáceres solo sabía mirarse al espejo y repetir lo guapa, lo bonita y lo inigualable que era. Basta ya, señor periodista, de echar siempre las culpas a Badajoz de todas sus miserias. Hagan un poco de autocrítica y sobre todo, déjennos de echar las culpas de todas sus cosas por resolver.