Ayer en la Asamblea de Extremadura en la Comisión no permanente de estudio sobre la pandemia COVID19, todos los grupos parlamentarios escuchamos atentamente una exposición, brillante me gustaría resaltar, de la Vicepresidenta primera de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, sobre la Estrategia extremeña para la recuperación y resiliencia. Una estrategia que nace de la respuesta extraordinaria que Europa dio ante la crisis ocasionada por la pandemia en la que estamos viviendo, una respuesta solidaria y ejemplar dada por quienes creen en la solidez que el proyecto europeo debe suponer para la ciudadanía, la red sobre la que reposan la cooperación y la solidaridad. Los fondos extraordinarios disponibles no solo servirán para lo necesario y urgente sino también, para dirigirnos hacia donde el futuro y el progreso nos conduce, hablamos de digitalización, de economía verde y circular, de cohesión, igualdad y resiliencia, porque todo, enmarca y desarrolla la Estrategia extremeña para la recuperación y resiliencia.

Esta crisis puede entenderse como oportunidad para corregir y abandonar errores y políticas ya caducas, para proponer y poner en marcha un nuevo camino hacia una sociedad mejor, más justa, más igualitaria, más resiliente, menos dañina para nuestro propio planeta, para nuestra propia casa.

Y para ello, la Unión Europea ha puesto en marcha un ambicioso plan con un volumen de recursos tan importante. El presidente del Gobierno de España presentó para ello España puede una propuesta sensata y asentada sobre nuestra realidad.

Fondos que llegarán a nuestro país, y de ellos, buena parte ha de llegar a Extremadura a través de políticas concretas que se reflejarán en esta Estrategia extremeña para la recuperación y resiliencia.

Cohesión social, cohesión territorial, diseño de una nueva economía para la que Extremadura ya está trabajando desde las nuevas políticas ambientales, de movilidad sostenible, de refuerzo del sistema educativo y sanitario, de acompañamiento y modernización de nuestro tejido empresarial, de igualdad y de empleo, fundamental.

Se trata, al final, de volver a crecer, en palabras del propio presidente del Gobierno de España “sobre unos pilares mucho más robustos, en un mundo que ha cambiado completamente” y a las que sumo las palabras del presidente de la Junta de Extremadura “lo que se haga hay que hacerlo pensando en las futuras generaciones. No hay que correr por hacer cosas nuevas, sino hacer lo que hay que hacer”.