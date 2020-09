Evitar el confinamiento

No quisiera verme en el pellejo de los responsables políticos. ¿Qué está pasando para que los datos del Covid anden disparatados incluso más que en marzo o abril con la primera oleada? Miedo me da el dispositivo de cierre selectivo de las 37 áreas de Madrid a partir de mañana y no sé muy qué decir del anuncio extremeño de aplicar en Badajoz medidas restrictivas propias de una fase 2 sin rebajar la ciudad a fase 2, una especie de traje a medida que permita a las autoridades sanitarias controlar la expansión de la pandemia pero sin tener que eliminar la movilidad. Supongo que el hecho de gobernar en Madrid el PP y en España el PSOE y Podemos pasa como en Extremadura con el ayuntamiento de Badajoz y la Junta, que el PP y el PSOE colaboran y se muestran ante la ciudadanía de la mano, pero siempre con un sesgo de desconfianza al tratarse de enemigos políticos acérrimos que aprovechan la más mínima oportunidad para ponerle la zancadilla al contrario.

En el caso extremeño es menos notoria esta disputa, entre otras cosas porque es la Junta de Extremadura quien tiene las competencias en Sanidad, pero no hay que olvidar que hemos asistido estos días a una pugna entre las dos administraciones por saber quién desinfectaba los colegios y corría con los gastos y hemos visto este mismo miércoles a una treintena de directores de colegio manifestándose en la calle para reclamar precisamente coordinación entre las dos administraciones. La experiencia nos dice que cuando gobernaran aquí y allá los mismos todo va como la seda, pero cuando son distintos partidos hay flechas y cuchillos en medio.

Fue acertada la comparecencia conjunta de ayer ante la prensa del consejero de Sanidad, José María Vergeles y el alcalde de la ciudad de Badajoz, Francisco Javier Fragoso. Cualquier atisbo de duda en una decisión tan trascendental pondría en entredicho su cumplimiento por parte de la ciudadanía. En este sentido, habrá unas medidas excepcionales a partir de hoy aprobadas por el gobierno regional y un ánimo de llevarlas a término y exigir su cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Badajoz a través de su Policía Local. Todo el mundo tiene que ser consciente de que, en Extremadura por supuesto pero también en Madrid, se trata de aplicar una medida antes de adoptar otra de mayor trascendencia. Porque a nadie se le escapa que si la curva de contagio no baja y la transmisión comunitaria se dispara, se aplicarán medidas mucho más excepcionales llegando incluso al confinamiento.

Cualquier dirigente que se precie sabe que toda medida coercitiva perjudica a la economía. En una ciudad como Badajoz, eminentemente de servicios, dividir por dos los aforos o dejarlos al 40% supone una patada en las maltrechas cuentas de los negocios de restauración o de comercio. Sin embargo, a la vista de los datos, 373 positivos ayer confirmados por PCR en Extremadura, de los que 134 corresponden a Badajoz, no se puede permanecer a la espera por más tiempo, se debe actuar a fin de detener la espiral de ascenso que lleva el virus, sobre todo si se tienen en cuenta los casos sospechosos que se han analizado, los cuales alcanzan varias centenas y están a la espera de resultado. No hay que olvidar que ya hay un barrio pacense, el del Cerro Gordo, que ayer marcaba un índice de contagio de 521 casos por cada 100.000 habitantes cuando la media regional es casi la mitad, 255.

No me gusta nada ser policía de nadie, pero está demostrado que hasta que no haya una vacunación masiva contra el coronavirus, la responsabilidad depende de la ciudadanía en general, sin distinción de clase o residencia. Hemos de reconocer que, tras el fin del estado de alarma, a finales de junio pasado, nos relajamos. Y lejos de corregir, hemos seguido en el empeño de estropear aún más estadísticas. El hecho revelado esta semana por la Consejería de Sanidad de que el 80% de los nuevos contagios están relacionados con el ocio no controlado o las reuniones familiares demuestra que llevamos mascarillas, usamos gel hidroalcohólico y mantenemos la distancia social en lugares públicos y con gente desconocida, pero en cuanto estamos en familia o con nuestro núcleo de amistades más próximo bajamos la guardia. Los encuentros en pisos o en parcelas recreo, los botellones en apartamentos de estudiantes o las citas de unos pocos en casa huyendo del desconocido «que sabe Dios de dónde viene» están favoreciendo la extensión de este virus que ya se ha demostrado que es enormemente transmisor y tremendamente silencioso, es decir, que cuando aparecen los primeros síntomas en un miembro del grupo ya está éste contagiado al completo.

De lo que pase en las próximas dos semanas va a depender el resto del año. Badajoz es la primera gran ciudad extremeña en la que se aplican medidas restrictivas, pero hay otros muchos municipios de la región en fase 2 o con medidas excepcionales. Villarta de los Montes, Barquilla de Pinares, Alía, Valencia de las Torres, Llera, La Haba, Cabeza del Buey y Casar de Cáceres han pasado o están pasando por este proceso. Se trata de seguir la vida ‘normal’ mientras sigue la pelea contra el virus, todo hasta que llegue la ansiada vacuna y, de verdad, podamos volver a lo de antes.