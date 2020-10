Exceso de información

"¿De veras no sabes quién es? ¿En serio?". No podría calcular cuántas veces me habrán preguntado esto después de darme una noticia sobre alguien –al parecer famoso– del que yo no tenía el menor conocimiento.

No me tengo por una persona desvinculada de la actualidad, pero confieso que soy incapaz de abarcar tantos datos. Youtubers de éxito (en diversas disciplinas), famosetes supervivientes, cantantes, políticos, científicos, deportistas, cineastas, activistas, humoristas, conspiranoicos… Son tantos los figurantes que intervienen día a día, hora a hora, en la vertiginosa actualidad, que a veces uno percibe que la mente, ese sufrido disco duro interno, está a punto de colapsar.

En mi infancia no había tantos candidatos a disfrutar de sus 15 minutos de gloria (diarios). Solo había un canal de televisión, y los actores de los noticieros, al ser relativamente pocos, eran fáciles de asimilar.

Hoy día te hablan de miles de libros que no has leído, de series de televisión de las que ni siquiera has escuchado hablar, de nuevas películas que desbancan en las carteleras a las que hace unos días eran nuevas, de leyes y normas dictadas por Gobiernos cada quince días… Por no hablar de las terapias, vacunas en fase de desarrollo o medicamentos que combaten –o al menos lo intentan– al coronavirus. El gran notición sobre el coronavirus no dura ni 48 horas, empujado por otro notición que a su vez será desplazado por otro.

Prensa, radio, televisión, YouTube, redes sociales, podcasts, diarios digitales… Estar informado en pleno siglo XXI no es difícil. Lo difícil es retener una pequeña parte de esa información que a veces resulta no solo trivial sino, además, estresante. Más información no nos ha hecho más sabios.

Cuánta razón tenía el filósofo austriaco Karl Popperal afirmar que el conocimiento es necesariamente finito, mientras que la ignorancia es necesariamente infinita.

*Escritor