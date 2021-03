Extremadura despoblada

Al hablar del gravísimo problema de la despoblación en nuestra tierra es obligado citar al profesor Mora Aliseda. El catedrático de Ordenación del Territorio y Desarrollo Sostenible de la UEx lo ha dicho de una manera muy gráfica: en diez años hemos perdido más de 47.300 habitantes, equivalente a la desaparición de Plasencia, Castuera y Brozas juntas.

Este mal no solo afecta a las poblaciones más pequeñas, sino que como una mancha de aceite va extendiéndose a poblaciones extremeñas más grandes. De esa forma, en el último año, mientras que la población de España aumentaba, nuestra región perdía unos 4.000 residentes según el Instituto de Estadística de Extremadura. A ese paso, sin políticas dirigidas al despegue económico de nuestra región que favorezcan el empleo de los jóvenes y facilitar así el relevo generacional, seguiremos perdiéndolos; no podremos retener su talento si no tienen opciones de vida en Extremadura. Es lo que está sucediendo; se van a Andalucía, a Madrid y a Cataluña, como refleja el INE.

Fíjense en este dato: el número de jóvenes afiliados a la Seguridad Social en Extremadura el pasado mes de febrero era de 14.782. Esta cifra es la menor de toda la serie histórica y hace visible la tragedia que encierra. Extremadura sin jóvenes está abocada a la catástrofe, a una historia fallida. Mientras, las actuaciones que la Junta llama transversales, y que pregona diciendo que van encaminadas a la lucha contra la despoblación, no han dado resultado. En la legislatura y media que lleva Vara de presidente, nuestra región tiene 30.000 habitantes menos. Esa es la realidad.

En un territorio como el nuestro, con gran parte de su superficie con algún nivel de protección ambiental, las opciones de desarrollo se ven muy limitadas. He leído hace unos días una noticia sobre un estudio de la Universidad de Málaga en la que los investigadores han analizado el efecto de 18 áreas protegidas en 52 municipios de España. El resultado es que se produce en ellos una mayor pérdida de población que los ubicados fuera de las áreas protegidas. El profesor Mora Aliseda ya lo había advertido en muchas ocasiones, y cualquiera que estuviera en contacto con la realidad de nuestro mundo rural, lo intuíamos.

Vienen fondos europeos y será una oportunidad si la Junta sabe aprovecharla en los proyectos que vayan a presentar, los cuales, por cierto, desconocemos los extremeños. Esperemos que sean proyectos reales y productivos, no castillos en el aire como hasta ahora; confiemos en que no se deje escapar la ocasión, de lo contrario, la despoblación continuará y los jóvenes tendrán un futuro, sí, pero lejos de Extremadura.

*Ingeniero Técnico Agrícola y diputada regional del PP