El Extremadura y sus abonados

El Extremadura Unión Deportiva no tiene previsto devolver a sus abonados el dinero correspondiente a los cinco partidos que se jugaron sin público en el estadio Francisco de la Hera. Me lo han confirmado telefónicamente desde el propio club y creo que es una injusticia que vulnera los derechos de los abonados. Pienso especialmente en los cientos de extremeños de fuera de Almendralejo que han hecho miles de kilómetros para seguir con ilusión los partidos del Extremadura en estas dos temporadas en las que el fútbol profesional estuvo de vuelta en nuestra tierra.

Tomando como referencia los precios de los abonos de la temporada finalizada, las cantidades correspondientes a esos cinco partidos que se deben devolver están entre unos 20 euros para los adultos que renovaron su carnet en Fondo Sur y unos 75 euros para los nuevos socios de Tribuna Central.

Espero que el Extremadura rectifique lo antes posible y haga simplemente lo que han hecho el resto de clubes: devolver sin condiciones un dinero que no es suyo. Es lo mínimo que puede esperarse de una entidad que quiere seguir siendo referente en nuestra región.