Vaya tela. Si para algo queríamos el estado autonómico evidentemente no era para esto. Diecisiete toques de queda, diecisiete cierres perimetrales o no, diecisiete presidentes y sus respectivos gobiernos opinando sobre una pandemia que no entiende de fronteras ni distingue entre semanas, puentes o días sueltos. Qué clase de pueblo somos los españoles que se nos olvida por completo el Estado. Andamos los territorios como en una pista de coches de choque: dándonos golpetazos los unos contra los otros, pero sin llegar a ningún puerto.

¿Hay una pandemia en España, en Europa y el mundo? Pues que el gobierno coja las riendas y el resto de territorios obedezca, como en Alemania o en Francia, cuyos presidentes, Merkel o Macron, han dicho hasta aquí hemos llegado y todos quietos: regiones, länder o la clasificación territorial que sea. Es cierto que los españoles somos complicados y que tenemos comunidades históricas como Cataluña o el País Vasco que llevan mal la centralidad, pero el estado autonómico no puede estar para complicarlo todo y menos para servir de campo de batalla política de la derecha contra la izquierda o viceversa. La cogobernanza impulsada por Sánchez está bien, pero las comunidades no pueden ser reinos de Taifas. Si el virus campa a sus anchas, la gente no puede estar delante de la tele a ver cuál comunidad cierra y cuál no, o enterarse de si el toque de queda empieza a una hora u otra.

José María Vergeles, el consejero de Sanidad extremeño, hablaba este viernes del término «fatiga pandémica». No lo había oído en mi vida porque tampoco nunca había vivido una pandemia con dos o hasta tres olas porque ya no tengo muy claro en cuál estamos. Se trata de un cuadro clínico donde la población no contagiada por el virus, al no ver una expectativa real de que esto se acabe, pierde el interés por realizar las medidas de protección o aislamiento necesarias. Creo de verdad que mucha gente ya está en este cuadro clínico, en el de la relajación a pesar de los miles de contagios y los cientos de muertos, pero lo peligroso consiste en darle alas al negacionismo, una posición radical que empieza a asomar la cabeza y extenderse. Si a la fatiga pandémica de la que habla el consejero se le suman los ERTES, las necesidades económicas y la penuria de los hogares, apaga y vámonos. Solo falta no ponernos de acuerdo como país y andar a la gresca los partidos y los territorios para insuflar gasolina al cabreo generalizado y empezar con las revueltas.

De un tiempo a esta parte vengo oyendo decir que la culpa de la situación actual la tiene la gente, la cual se ha relajado. Y quizás sea verdad que parte de la responsabilidad sea colectiva, pero nuestros dirigentes no están exentos de débito. Los mensajes erróneos o contradictorios lanzados desde el Gobierno, la falta de pronósticos claros reconociendo ahora que la desescalada de junio fue demasiado rápida y la bronca política constante no ayudan a crear un clima de sosiego y esperanza, todo lo contrario, puro hartazgo. Da la sensación de que el barco hace aguas y quienes llevan el timón no reparan en ello, sino que están discutiendo quién pilota a pesar de que ninguno tiene mapa.

No quiero ni pensar lo que supondría un nuevo confinamiento domiciliario en España, a dónde iría la economía de este país y las consecuencias que acarrearía para el futuro. Pero huele a eso. Se nos ha hecho tarde y si no se corrige la curva pronto se colapsará el sistema hospitalario como en la primera ola y ya no habrá más remedio que aplicar medidas drásticas. Espero que estos confinamientos a la carta y el resto de medidas que se están aplicando logren resultados. Si no, vamos a eso. Mal que nos pese.