El fracaso

En este momento, a mi entender sumamente grave para España, procede citar a Vara porque extremeños somos y lamentar que no creer ese tweet apesadumbrado en el que manifiesta dolor y necesita un emético y califica el hecho de que Bilduse integre en la dirección del Estado, según palabras de Iglesias, como un fracaso de todos. Falsea Vara la verdad, porque fracaso lo es, pero no de todos y sí de los socialistas, y esa forma buenista y pueril de repartir los fiascos es la peor forma de mentir, aunque sea sin intención y, si me lo permite el presidente de la Junta, no justifica la inacción de quienes, como él, disienten de los disparates presidenciales y, pudiendo presionar, movilizar a los movilizables y mostrar en donde se debe y no en unos tweets impotentes su capacidad de decisión dentro de su partido, no lo hacen.

Es un fracaso suyo y de Lambán, Page, Díaz, Barbón, barones y baronesa a los que se supone fuerza en el partido, porque son los que tienen los votos, y no Sánchez que en Madrid perdió siempre que se presentó y de un modo ridículo además. Es un fracaso también del que mande en Teruel existe de cuyo nombre no me acuerdo y del presidente de Cantabria y de todos aquellos, que, no perteneciendo al gobierno frankenstein, invistieron a este presidente oportunista al que parece estar devorando Podemos, y al que no puedo dejar de ver, como en aquel álbum de Natura Viva de mi infancia como un enorme y precioso roedor deglutido por una escuálida, serpiente. No es un fracaso de Iglesias, que triunfa junto a todos los que odian España porque así lo han manifestado a menudo, -que no me lo invento yo-, su lengua y sus instituciones y que, con un número insignificante de votos han conseguido unas rentas obscenas, y en el caso de Bildu, siniestras.

Lo ha dicho Sotillos en la Ser, y lo están diciendo muchos históricos del PSOE, sin que haya una sola reacción por parte de Sánchez, conducido por Redondo y escoltado por Iceta, Chivite, Lastra, Ábalos, Calvo y otros en ese viaje que mejor que sea a ninguna parte que a nuestra perdición.

* Profesora