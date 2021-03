El futuro de la pandemia

Teniendo en cuenta que ha sido un éxito la estrategia institucional para convencer a la ciudadanía de que nada de lo que ocurre es responsabilidad de los que mandan, también lo será la decisión de ir dejando de hablar de la pandemia a pesar de que la pandemia siga ahí. De hecho, sin rubor, ya se ha hecho propaganda de que 2020 fue «el año del virus» y 2021 será «de la vacuna y de la recuperación». Como casi todo lo anterior, no es verdad, y como casi todo lo anterior, será deglutido acríticamente por una ciudadanía perezosa y alienada.

Para poder hablar de nuestro futuro es necesario hablar del futuro de la pandemia. Pero nadie parece querer. Así que iremos comprobando día a día que el futuro de color de rosa que nos pintan es falso.

La verdad es que, según el último informe del Ministerio de Sanidad cuando escribo estas líneas, en los últimos siete días han fallecido en España 633 personas: más de tres veces que en Atocha el 11-M. Solo el 22 de febrero murieron 193, justo las que cayeron aquel día. El 23 de febrero fueron 161, el 24 de febrero 168, el 25 fueron 151....

Si la mascarilla fue el tótem sagrado de 2020, que nos salvaría casi de todo pero que fue incapaz de «salvar la Navidad», ahora es «la vacuna» (así, genéricamente, sin matices), lo que hará que todo vuelva a la normalidad anterior a marzo de 2020. Evidentemente, tampoco será así.

En primer lugar porque España tiene 47.351.567 personas, de las cuales están inmunizadas por vacuna 1.342.485. Una vez más, ni la UE dijo la verdad sobre la compra de dosis (a día de hoy sigue habiendo contratos tachados cuyo contenido no podemos consultar), ni el Gobierno dijo la verdad sobre la UE. Se insiste en que durante el verano (en cuatro meses) estará vacunado el 70% de la población, pero lo cierto es que desde el 27/12/20 se ha inmunizado un promedio aproximado de 670.000 personas al mes: a ese ritmo harían falta setenta meses más. Es de esperar que se acelere, pero parece más marketing que realidad.

En segundo lugar, ¿qué eficacia tienen a largo plazo «estas» vacunas?, ¿dos años, nueve meses? No se conocen los detalles de la memoria inmunitaria porque no ha habido tiempo para ello, ni por infección primaria (natural) ni por inmunización artificial (vacunas). Los pocos estudios realizados (sobre inmunidad natural) afirman que hasta los ocho meses se puede hablar de memoria inmunitaria de calidad. Por ejemplo, las primeras personas inmunizadas en España (18/01/2021) la tendrían garantizada hasta septiembre de este año. ¿Y después? No se sabe. A medida que la inmunidad se pierda, hay que revacunar a todo el mundo, lo cual requiere repetir el proceso actual ad infinitum, pero no parece haber mucho interés en hablar de ello.

En tercer lugar, acechan las variantes (que, no casualmente, vienen de los países que menos confinaron, como Brasil, Reino Unido o Estados Unidos); concretamente, la B.1.1.7. pronto será dominante. Si se desconoce con especificidad la memoria inmunitaria del virus original, lógicamente hace falta aún más tiempo para saber cómo será con las variantes y, sobre todo, con las posibles cepas. Si naciera una nueva cepa, lo cual es probable, la eficacia de «estas» vacunas con seguridad no sería la misma. A día de hoy hay ya, al menos, diez variantes del COVID-19.

En cuarto lugar, ¿cómo se está vacunando en otros países? Las pandemias, por definición, no conocen de fronteras, y de poco sirve inmunizar a una parte de la población si no lo está toda la población mundial. De África y algunos países de América Latina apenas hay datos y en India (donde viven más de 1.300 millones de personas), van a un ritmo casi diez veces inferior al de España.

No es difícil sumar dos más dos: si la vacunación va lenta en los países en los que mejor va, si en otros no ha empezado o es mucho más lenta, si se desconoce la memoria inmunitaria y si las variantes, que seguirán proliferando, pueden llegar a comprometer la eficacia de estas vacunas, dejar de hablar del futuro de la pandemia es una irresponsabilidad rayana en la temeridad. Pero no duden ustedes que ya se ha decidido dejar de hablar de ello aunque la gente siga muriendo. Y habrá silencio.

*Licenciado en CC de la información