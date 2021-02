Lo que hay que salvar

Más de 1.500 muertos ya en Extremadura y récord de fallecidos esta semana en España. ¿Salvamos la Semana Santa? ¿La feria? ¿La romería? ¿Y si salvamos a las personas? Es inconcebible que nos hayamos acostumbrado a las cifras de muertos.

Tenemos que hacer autocrítica. Si estamos en la tercera ola, con plantas y UCI saturadas y con una curva que está costando aplanar, ya ni siquiera bajar, es en buena medida culpa nuestra.

Creo sinceramente que una amplia mayoría de la población cumple las normas, pero aquí pasa como siempre, que lo que unos pocos hacen mal es lo que más suena y, en este caso, lo que suena se llama enfermedad y muerte.

No suelo ser pesimista, pero este virus nos ha puesto ante el espejo como sociedad y no hemos pasado la prueba. Si la vacuna no llega, más tarde o más temprano, nos extinguimos. Es triste que haya que ver la muerte y el sufrimiento cara a cara para que reaccionemos.

No le arriendo las ganancias a los políticos. Con todas las medidas contradictorias, a veces incongruentes y todos los fallos que hayan cometido o cometan, están lidiando con una población que solo aprende a base de medidas duras.

A las pruebas me remito. La prioridad debe ser salvar la vida de las personas, pero la economía, la de las familias, pasa por sus peores momentos. Por eso, se cerraron los comercios y se volvieron a abrir, con restricciones porque, si se llegan a abrir al completo, habríamos pensado que otra vez volvíamos a la normalidad y otra vez a relajarnos. Porque ya lo hemos hecho. ¿Por qué si no se formaron colas el primer día de apertura?

Damos la razón a los políticos, no me extraña que sean precavidos y se resistan a abrir la hostelería. El hecho de bajarse la mascarilla para comer o beber es un plus para contraer el virus y son muchos los hosteleros que se han quejado de que tienen que estar encima de clientes para que cumplan las normas.

Conclusión, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si se cumplieran, no haría falta poner restricciones y no habría tantos ingresados, ni muertos. Pero lo que hacemos es irnos al pueblo de al lado a tomar algo si cierran la hostelería en el nuestro. Imagino el agotamiento de los sanitarios. Ellos sí que no deben de ver la luz al final del túnel y ojo, no son superhéroes y, como sigamos tirando de la cuerda, al final se romperá. Y nos lo habremos merecido.

*Periodista