Me emocionaba este martes frente al televisor, esa emoción se producía al escuchar ese tono de la decencia y la integridad más absoluta de un gran profesional. Iñaki Gabilondo en el programa de La Sexta, Palo y astilla, habló de su padre, de su madre, de su familia, de la educación que recibió, de esas lecciones plasmadas en anécdotas, acciones que no necesitan explicación ni un comentario a pie de página, o frases recurrentes, diarias, que calan, que reflejan lo que uno quiere transmitir a sus hijos e hijas aunque resulte entre risas, una cantinela: “limpio, limpio, formal, formal”. Me emocionó por su generosidad al hablar de algo tan íntimo y personal pero aún sin pretenderlo, quizá, también, porque su relato nos conducía a nuestros referentes, a nuestras propias anécdotas. Indagando sobre el programa, sin duda que no tengo ningún ánimo de hacer publicidad, leía que su presentadora decía del mismo que «es un recorrido por el patrimonio emocional que todos tenemos de nuestros padres».

El azar quiso que, por una recomendación el día anterior, leyese en el libro de María Sánchez Tierra de Mujeres “una costumbre muy habitual entre los pastores trashumantes del norte. Cuando nevaba o llovía, cambiaban su forma de pisar. Uno iba abriendo camino, mientras el resto adoptaba el hábito de ir pisando sobre las huellas del primero para así evitar mojarse los pies. Cuestión de supervivencia. Así, huella tras huella, continuaban, hasta que llegaba la hora de la comida”.

Estos momentos en los que la pandemia nos hace sentir las peores turbulencias buscamos esas huellas, seguimos los pasos. Y sí, hay quien está encabezando ese camino, quien lidera con su ejercicio responsable y decidido, no exento de complicaciones ni errores, pero con el arrojo de tener una capacidad ejecutiva admirable.

Cuando son nuestros referentes los más damnificados por esta pandemia, al menos, deberíamos recordar su esfuerzo para volver a repetirlo, ahora nosotros y nosotras en estos momentos, no solo porque suponen nuestro patrimonio sentimental, sino, por todo lo que hicieron y trabajaron con su acciones y ejemplo en cada uno de nosotros mismos y a la sociedad.

No sé si somos conscientes de que nos siguen las huellas, que día a día, generamos el tesoro o el patrimonio de alguien. Hagamos que sea valioso.

*Filóloga y diputada del PSOE