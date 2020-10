Justicia poética

Es difícil no notar la creciente comodidad del vicepresidente Iglesias con la retórica incendiaria. Cada sesión de control es una oportunidad más de señalar y hostigar a la bancada de enfrente, con dardos cargados de veneno para PP y Vox. No tiene compasión alguna, lo cual puede ser útil (y legítimo) desde una perspectiva individual de partido, pero es menos entendible si como gobierno debes llegar posteriormente a acuerdos. Ha pisado más de un charco y cruzado alguna línea (ese clasista intento de afear el acento murciano de Egea) que han provocado incomodidad incluso a los que tiene más cerca. En ocasiones, resulta perturbador, como espectador, el tono sarcástico y burlón con las que estila sus intervenciones. La frivolidad tiene poca cabida cuando enfrentas la tormenta económica que nos viene encima.

Cabría pensar que lo que Iglesias está así persiguiendo no es un objetivo inmediato sino con un “horizonte” distinto: un cambio de régimen. De ahí su particular y marcada agenda “reformista”, que publicita cada vez que se presenta ocasión (y no son pocas). De Iglesias podemos pensar lo que queramos, pero desde luego no minusvalorar su manejo de los tiempos políticos y su enorme capacidad de comunicación. Es un experto en encender hogueras y atizar rescoldos. Pero lo que él sabe perfectamente es que las fuerzas no le han llegado ni siquiera en Galicia o el País Vasco, áreas donde su mensaje ya había calado.

Su otra baza, la permanente amenaza del chantaje a su socio de gobierno, tiene las partas cortas. Este tipo de intimidación sólo vale hasta que se ejecuta. Y es un juego de cartas marcadas con un Sánchez que ya ha demostrado, sobradamente, su capacidad para vivir con dos caras. A Sánchez le puedes pillar en uno o dos renuncios, amargarle un par de ruedas de prensa. Él te esperará, como cantaba el gran Blades, en la esquina.

Sin fuerzas parlamentarias y sin una confianza férrea en su socio, un cambio de régimen como objetivo es suicida. Y a Pablo le gusta mucho la vida (política). No, para nada busca una alteración constituyente. Pero sí usará esa bandera lo que sea necesario y hará todo el ruido que le permita. Lo que está detrás de todo su plan (que lo es) es otra cosa.

La perversión que quiere traer Iglesias es otra. No es un tema de normas y procesos, porque su subversión es marcar sus propias reglas del juego. Si una norma no cumple con sus postulados, es injusta. Si una decisión judicial es contraria a sus intereses, se levanta sospecha sobre todo el estamento. Iglesias busca su justicia a medida: una justicia popular. Para eso, las instituciones son un estorbo.

Por eso exalta ánimos, tocando la fibra sensible de ciertas capas de población frente a los poderes. Todos. Porque él nunca será parte del poder, ni dominando asientos en el consejo de ministros. Es una cuestión de mensaje, y en lo popular no prosperan las sutilezas.

Ataca a la monarquía porque no emana del pueblo, sobre todo de esa parte que le vota (o puede hacerlo)y espolea la rabia de que te llames “súbdito”.Ataca a la clase judicial, agitando el fantasma de un franquismo sociológico que sólo vive en los manuales de campaña de Podemos. Por eso les acusa de ser una profesión hereditaria, cómplice en burlas los deseos del “pueblo”.

Ataca a los grandes empresarios, caricaturizados como defraudadores sistemáticos y explotadores dickensianos.

Todo, no hace falta ni decirlo, no sostiene un análisis sosegado. Pero eso no importa. Importa explotar la contraposición, estando siempre del lado que le interesa. Ni siquiera requiere que cualquiera de sus invectivas tenga razones detrás, sino que el que escucha ya tenga una predisposición negativa frente a los que señala.

Es la política-teatro que funciona como cortina de humo de sus verdaderos objetivos. Primero, esconder la falta de capacidad de su partido y de formación en su parte del gobierno. Y detrás del telón, su auténtica intención de perpetuarse en la política a lomos de la demagogia popular. Ocurre que quizás, en esta misión en la que se ha embarcado, está dejando un rastro de heridas y damnificados, nada sencillo de olvidar.

Como en su partido, en el que sí ha dejado gente atrás. Mucha. A ver si en vez de justicia popular, no se encamina haciaotra forma de juicio el día en que volvamos a las urnas. Sería hasta poético.