La ley sin ley

¿Para qué sirve una Ley Educativa del Estado? Pues para que rija en todo el Estado, dirán ustedes, pues no, se equivocan. “Ni pá ti, ni pá mí”, según la futura Lomloe, el Estado fijará el 50% del currículo y las comunidades el otro 50%. ¿Y cuál es la lengua oficial del Estado hasta ahora vehicular en nuestro sistema educativo? El castellano, dirán ustedes, pues tampoco, ahora habrá dos lenguas oficiales, o tres o cuatro, y menos el castellano, todas vehiculares, según algún catalanohablante y castellanohablante, según convenga al catalanohablante y castellanonohablante, no es una errata, pero que es castellanoescribiente en twitter. ¿Una Ley educativa debe garantizar la igualdad de oportunidades en todos los territorios? Debería, dirán ustedes, pues ni por esas aciertan, cada comunidad autónoma, podrá decidir la promoción y/o titulación que le parezca oportuna con los suspensos que le parezcan oportunos, es decir, un andaluz puede no titular suspendiendo lengua castellana y un catalán puede titular suspendiendo lengua castellana, no con matrícula de honor, con matrícula autóctona.

¿Debería en una Ley Educativa participar y ser consensuada con la comunidad educativa, restos de partidos, representantes del profesorado, etcétera, etcétera? Sería lo deseable, contestaría la mayoría. No, no, vuelven a equivocarse. El consenso dependerá del consenso entre los apoyos necesarios para sacar los presupuestos, y seguir en el gobierno, por ejemplo, ¿hace falta los votos de los canarios? pues ya saben, el silbo gomero lengua vehicular.

Un país no puede ser mejor que su sistema educativo, es imposible, y lo que a unos les parece un jueguecito político lícito, es una tamaña irresponsabilidad de cara al futuro, a nuestro futuro y de consecuencias irreversibles. Nunca seremos grandes si nuestro sistema educativo es cada vez más pequeño, si en nuestras aulas no tenemos nada en común, si lo mismo es distinto en cada rincón, si cada vez nos separamos en vez de juntarnos. Divide y vencerás.

Hay dos maneras de ganar elecciones, a corto y a largo plazo. La primera dependerá del criterio de los ciudadanos en el ejercicio de las libertades; las urnas, la segunda, cuando usas las urnas para enseñar los criterios a los ciudadanos. Dentro de poco estas palabras serán vacuas, la Lomloe también pretende eliminar Ética y Filosofía del currículo, únicas herramientas que permiten a nuestros alumnos tener criterio propio, en contra, como dice un admirado conocido, se enseñará un catecismo laico.

En fin, sigan equivocándose, el tiempo de hacerse preguntas se está acabando y las de hacer Leyes sin respuestas empezando.