Cuando yo era pequeña y le daba la lata a mi madre lloriqueando sin motivo, había una advertencia que me hacía replantearme mi comportamiento inmediatamente: ¡Te voy a dar, para que llores por algo! Esa frase ponía las cosas en perspectiva y me daba cuenta de que mi ‘estrategia’ no me iba a llevar a ninguna parte. A este país nuestro le hace falta un poco de esa filosofía y también mano dura, para qué nos vamos a engañar. Algunos la están pidiendo a gritos.

Extremadura aprobó el pasado viernes en un Consejo de Gobierno extraordinario limitar a un máximo de seis personas las reuniones sociales durante un periodo de catorce días y la medida entró en vigor ayer domingo. El dato de 258 casos de coronavirus por 100.000 habitantes, alcanzado la semana pasada, coloca a nuestra región en «un nivel de riesgo extremo» y la Junta ha dado una palmada en la mesa.

Y ya era hora, porque mientras unos pocos se quejan y hacen pucheros por las nuevas limitaciones, los contagios y los muertos crecen y se multiplican como los panes y los peces en la biblia, y algo hay que hacer para pararlo. Alguien tiene que empezar a tomar decisiones sin pensar en el qué dirán. Sin pulsos políticos. Sin medir reacciones y réditos electorales. Sin prestar atención a las redes sociales y sin populismos que valgan. Decisiones que se basen en hechos y números, que a día de hoy son malos y van a ser peores, si nadie hace nada por remediarlo.

No es tan difícil, y para nuestros políticos es una obligación que lleva aparejado el cargo público que ostentan y por el que se les paga. En Europa, algunos de los países más poderosos y solventes han empezado a instaurar en los últimos siete días políticas restrictivas cada vez más duras, sin que nadie se rasgue las vestiduras o llame al juez de turno para paralizarlas. Alemania ha decidido ampliar el uso obligatorio de mascarillas y reducir los horarios en los locales de restauración. Ángela Merkel mueve ficha sin que le tiemble el pulso, pese a estar por detrás de España, Francia, Reino Unido e Italia en cifras de contagio. Porque a veces es así como se para al contrincante, adelantándose a su siguiente jugada.

Francia por su parte ha impuesto un toque de queda en París y otras ocho ciudades, que prohíbe la salida de casa entre las nueve de la noche y las seis de la mañana. Una medida drástica con tintes bélicos, que seguro es controvertida, pero que sin duda tiene un golpe de efecto psicológico en los ciudadanos. Bélgica ha adoptado la misma medida de confinamiento nocturno desde hoy y, además, cerrará bares y restaurantes durante cuatro semanas. Y Portugal ha declarado el estado de calamidad y limitado las reuniones a cinco personas tras superar dos días seguidos el millar de contagios.

En otros países los golpes de efecto comenzaron mucho antes. En Irlanda, dónde los pubs son la quintaesencia de la cultura celta, los locales que no sirven comida llevan sin abrir desde marzo, cuando el gobierno en funciones decidió cerrarlos todos antes del fin de semana de San Patrick, la fiesta nacional que congrega millones de visitas cada año. Por aquel entonces no había en la isla esmeralda ni casos de muerte por covid, pero se antepuso la salud general a la economía.

¿Se imaginan lo que pasaría en España si las autoridades intentaran imponer algo remotamente similar?

Si por acortar a seis las reuniones sociales algunos ya están liándola por Twitter... No quiero ni pensar lo que harían si cierran los bares a cal y canto durante siete meses o les dicen que no pueden salir de casa a cierta hora de la noche... Pero es aquí donde debería empezar el «para que llores por algo».

Porque a veces es sólo cuando nuestros progenitores, o papá Estado, se ponen firmes que algunos se dan cuenta de que no queda otra que apechugar y arrimar el hombro. Porque este virus solo lo podemos parar entre todos. De hecho, el mejor comportamiento que recuerdo de los españoles durante esta pandemia fue en sus comienzos durante el Estado de Alarma. Cuando se instauró por primera vez este recurso constitucional, considerado ‘artillería pesada’, todos entendimos que nos encontrábamos ante algo muy serio, y aunque hubo algún idiota, porque siempre los ahí, la mayoría se hizo el cargo y fue así como bajaron los picos de muertes y de contagios. Así que mano dura.



*Periodista