Estaba claro que el matrimonio de conveniencia formado entre el PSOE y Unidas Podemos iba a hacer aguas más pronto que tarde. No ya porque uno y otro socio respondan a ideologías y puntos de partida muy diferentes, sino porque las personalidades de quienes los lideran, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, resultan antagónicas. Avanzan los meses y Unidas Podemos se ha dado cuenta de que tiene que moverse, de que debe buscar su sitio si quiere permanecer en la mente de quienes les votaron. Diluidos en un gobierno de coalición corren serio riesgo de desaparecer: primero porque la institucionalidad no casa con su espíritu, herederos del 15M. Y segundo porque los focos mediáticos se sitúan en el presidente y su partido, y no tanto ellos, que figuran como acompañantes a veces hasta exóticos. Digamos que, en esta ocasión, estar en la foto no les beneficia, más bien les perjudica al formar parte de un todo.

Hay que moverse y romper la estética. Hace dos semanas, en las elecciones catalanas, fueron las declaraciones de Pablo Iglesias cuando dijo que España no goza de una democracia plena por tener presos políticos y exiliados en referencia a Oriol Junqueras y Puigdemont. Ahora ha sido no condenar las movilizaciones en la calle, con sus correspondientes altercados violentos, por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel. El portavoz de la formación, Pablo Echenique, pidió la semana pasada «depurar responsabilidades» después de que una manifestante perdiera un ojo en Barcelona pero, a la vez, trasladó todo su apoyo a los «jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles», un alegato por un país que, se supone, está secuestrado por distintos poderes fácticos, entre ellos un gobierno del que forma parte.

No es preciso entrar en el caso de Pablo Hasel, con opinadores por doquier a favor y en contra. Baste como aportación que no comparto que haya que mandar a alguien a la cárcel por las letras de sus canciones. Será un maleducado o alguien que vierte estupideces de mal gusto para llamar la atención, pero tiene derecho a expresar su opinión aunque a mí y a muchos otros no nos gusten. ¿Cambiar la legislación? Es un camino y tiene sus mecanismos para hacerlo.

Pero Unidas Podemos y Pablo Iglesias van mucho más lejos de eso, se sienten cómodos en la calle y en la pugna por defender las libertades desde la movilización y la protesta. El problema viene con el desmadre que se ha montado en Madrid y Barcelona, los asaltos vandálicos al mobiliario urbano y algunos establecimientos y los saqueos en las tiendas, que se han vuelto incontrolables. Es la incongruencia de quien saca el megáfono mientras ocupa sillones en el gobierno.

En circunstancias normales este gobierno de coalición no acabaría la legislatura. Pero como todo matrimonio de conveniencia, cada cual hará lo que más beneficie a sus intereses. ¿Cuántos matrimonios de conveniencia siguen juntos el tiempo que haga falta, aún sin quererse, si es mejor estar juntos que separados? Se deja el odio a un lado y se mira el bolsillo, o en este caso los votos.

¿Y al PSOE le conviene ? No tengo ninguna duda de que sí. No hay que olvidar que a Sánchez y su gente les interesa situar a sus socios en la radicalidad y aparecer ellos imbuidos en el halo de la moderación, que es el mismo que da el gobierno cuando hay elecciones. Es más, esta radicalidad le da alas a la derecha más dura, en este caso a Vox, lo que hunde al PP buscando aún cómo salir del agujero provocado por Luis Bárcenas y su pasado corrupto.

Así pues, llegados a este punto, el matrimonio en cuestión podrá hacer aguas como decía al principio, pero sinceramente dudo que se rompa. La conveniencia es mutua. Y eso vale más que el amor.