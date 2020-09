Mentiras, realidad y deseo

Anda el presidente Trump muy preocupado por la pandemia de los otros, como si no fuera contratodos esta amenaza a la que hay que hacer frente desde la unidad y no la división. Deslenguado como suele, se preocupa por España, se inventa unas cifras escandalosas, exagera lo que de por sí es exagerado y desvía la atención. Al presidente americano le han pillado en otra mentira, aunque sería novedad que eso le penalizara, pues ni a él ni a muchísimos políticos desde Moscú hasta Cádiz les pasan factura hoy las trolas, ya groseras, ya sutiles. Desde fuera nos rasgamos las vestiduras porque mintió en febrero, riéndose en público de la amenaza del Covid, cuando reconocía en privado su extrema peligrosidad. Parece que andan los demócratas intentando exigirle responsabilidad penal, pero él alega que hizo lo adecuado y que es a la vez presidente y animadora. Lo mismo que reconocer que a su infantil país no se le puede decir la verdad.

Trump es fácil de criticar, como todos los que se convierten en una caricatura de sí mismos, y no me estoy ahora refiriendo a nuestra Cayetana Álvarez de Toledo, otra hiperbólica, inteligente tal vez, pero que no parece reconocerse límites y los tiene. Una cree que la libertad no es eso, y como liberal que es, considera que la suya no está por encima de las demás, que no todo vale, que el oponente no es tonto ni malo por principio, que es mejor dudar que tenerlo todo claro y que hay que buscar y decir la verdad. Por eso escribo que aquí nos rasgamos hipócritamente las vestiduras, afeándole a Trump sus mentiras, pero al segundo, el aparentemente prudente Illa le responde con otra bola más, la de que la letalidad de España es delas más bajas de Europa, quitándose la razón a sí mismo y propinando a nuestra confianza otro golpe más.

Tal vez el dirigente del pelo color naranja confundió la realidad con el deseo cuando dijo aquella barbaridad de que la lejía podía curar. Mas ¿no es eso lo que ha hecho el gobierno en España, considerando que el curso escolar va a poder ser presencial? Por poner solo un ejemplo.

* Profesora