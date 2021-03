Mientras se abre camino la esperanza

Vivimos tiempos inciertos cuando podemos apenas planear el presente.Sé que esta tarde iré al Gran Café a tomar un chocolate con mis amigas pero poco más. No sé lo que me deparará este fin de semana y menos el otro que es puente, y van a cerrarnos sí o sí. Y a una, que como Pedro Crespo en Zalamea, jamás pidió a otro que haga lo que ella se puede hacer, le fastidia que los gobernantes le organicen la vida, sobre todo unos gobernantes que una vez más disfrazan sus prohibiciones de soluciones. Unos gobernantes inoperantes, que se contentan con cifrar la recuperación en una incierta vacunación generalizada a la que no saben ni poner fecha pues no depende de ellos sino de unas lejanas autoridades europeas a quienes resulta imposible pedir explicaciones. Autoridades exigentes también y muy controladoras, pero que, a la hora de la verdad, han demostrado una bisoñez e ineficacia impropias de su pretendida autoridad. El pueblo cumple a diario con su sacrificio y responsabilidad salvo excepciones muy perseguidas. Ellos no. Pues la vacuna es la solución, pero no llega.

Y mientras, en lugar de trabajo sereno y eficaz, más allá de lo que ocurra en Bruselas, en España se solapa la incompetencia con nuevas restricciones que son una nueva prueba de impotencia. Y mientras, en lugar de trabajo positivo e imaginativo, el gobierno que nos desgobierna ejemplifica cada día su historia de matrimonio de conveniencia y de violencia dentro del mismo, donde un cónyuge maltrata de palabra al otro día sí, día también. Le miente, le critica y humilla en público, le desautoriza, le presiona y chantajea y además le es infiel a diario.

Mal puede avanzar un país sumido en una crisis tan profunda con un gobierno a la greña. Pero, como tenemos que seguir adelante cada uno en nuestro afán, salgo con mis amigas, trabajo con entusiasmo con unos alumnos siempre amables y busco canales donde la diversión, ya con unos gemelos guapísimos que arreglan casas, ya con un alcalde pequeñito y ocurrente, me hagan olvidar lo malo. Mientras se abre camino la esperanza.

* Profesora