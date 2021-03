Minería espacial

Nací pocos días después de que el hombre pisara la Luna. Me crié escuchando el lema de que el espacio era «la última gran frontera». Hoy me gustaría dirigir la mirada al cielo, donde están sucediendo auténticos milagros científicos en medio de esta desazón y cura de humildad que nos provoca la pandemia del covid.

Marte, a 54,6 millones de kilómetros, es escenario de una colonización, al menos robótica de momento, por parte de distintos países, en lo que es una gran operación geoestratégica. Por cierto, que la antena española HGAS del rover Perseverance, que permite la comunicación directa Marte-Tierra para el envío de datos e imágenes, está funcionando correctamente. Pero no solo hay una sonda de la NASA. También están pululando la órbita del Planeta Rojo la sonda Hope de Emiratos Árabes y la china Tianwen-1, que pronto amartizará.

¿Quién gobernará Marte cuando logremos establecer una colonia allí? Ese es otro problema. El magnate Elon Musk está seguro de llevar humanos en 2026. Aunque sus prototipos ahora exploten, cada vez está más cerca de conseguir ese sueño desde la empresa privada.

Pero desengañémonos, el espacio pronto será escenario de una ‘batalla’ por la explotación de sus recursos minerales que ríete tú de lo del litio de Cáceres. Ya Estados Unidos está preparando un ejército especializado en la guerra espacial. Y sospecho que China no ha enviado la sonda por amor al arte o a la investigación científica.

Nos preparan para el gran anuncio: la vida extraterrestre, aunque sea a nivel microscópico. Sin duda no es un fenómeno tan inusual y, si la hubiera dentro de nuestro sistema solar, es muy probable que esté extendida por el universo. Las primeras imágenes del Perseverance son muy prometedoras. Ojalá que el espacio sea un escenario de paz, concordia y respeto humano, pero me temo lo peor.