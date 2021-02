Muchas penas, ninguna gloria

Un helicóptero sale de Madrid. No viene a Extremadura. Va camino de Alicante transportando a Pedro Sánchez que va a inaugurar el AVE Elche-Orihuela; un tramo del Corredor Mediterráneo impulsado por el valenciano (no es casualidad) Ábalos. Sánchez dice que está encantado porque “fortalece la cohesión del territorio”. Mientras, a Extremadura no llega ni cohesión ni AVE. Seguimos siendo una isla mal comunicada en el territorio nacional y una región menos desarrollada en Europa. No tenemos el mismo interés para el gobierno que tienen otras regiones.

Cuando debería ponerse el foco en cambiar la situación de nuestra tierra, se pone en otras comunidades que pueden mantener más tiempo en el poder a este gobierno social-comunista; es decir, no son las verdaderas necesidades de desarrollo de un territorio las que determinan las políticas, sino el provecho de Sánchez.

Influye mucho también, no cabe duda, el peso político del responsable de la comunidad autónoma dentro del partido, y en el caso de Extremadura es nulo. Esto se notará en el reparto que tiene que hacer el gobierno de los Fondos de Recuperación y Resiliencia por Covid; el dinero para Extremadura será el que quieran darnos, no el que nos corresponde por nuestras circunstancias. Por eso, aquí llegarán los fondos mermados. Ni Vara los reclamará ni sirven para sostener a Sánchez.

Este hecho empeora aún más la situación actual. Los gravísimos efectos económicos de esta crisis sanitaria han llevado a los autónomos a la ruina, y para más inri, se les suben los impuestos. Han reducido al mínimo el turismo, tenemos a la hostelería con el cierre echado y al comercio tan limitado que muchos están cerrando; no en vano, los datos del Servicio de Empleo revelan que se han perdido 400 autónomos solo en enero.

Las concentraciones de comerciantes y hosteleros se suceden a lo largo de nuestra región, clamando por su medio de vida. Y las ayudas de la Junta para las pequeñas y medianas empresas serán insuficientes para paliar su grave crisis, ya lo verán; lo tienen previsto, se concederán por fecha de presentación de la petición hasta que se acabe el presupuesto y una vez acabado, las solicitudes restantes se denegarán.

Serán muchos los que se queden sin ayudas, no solo porque perderán esta “carrera” hacia el registro para presentar su solicitud, sino porque muchos sectores han sido excluidos, dejando fuera a muchas pymes extremeñas.

Mientras que esta es la realidad de Extremadura y de España, cada día con más gente atendida por el Banco de Alimentos y los comedores sociales, indigna esa imagen de un Sánchez ya vestido de primavera y preparado; no para la gestión de esta espantosa crisis, sino para las elecciones catalanas.



*Ingeniero Técnico Agrícola y diputada autonómica del PP