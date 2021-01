Muchísimo después de Cristo

Un vestido de nube. Una sensación de cúmulo. Un corazón que se viene en tropel al instante. Un enjambre de lágrimas… La humareda de tanta incerteza.

Son anotaciones paralelas a la lista de la compra. Memorándums que yo misma me hago para el examen de Ciencia Ficción que tengo atragantado. Si hombre, Ciencia Ficción, esta nueva asignatura que se imparte en las aulas justo desde que nos vienen anunciado la Era de Acuario. Ha sido llegar y todo ha hecho BOOOOM.

Desde el observatorio ALMA se ve la dimensión de la onda expansiva. Los cascotes permanecen en memoria de los que fueron suprimidos por el llamado efecto-cansancio.

En los primeros días se observaba ya un claro desapego de los principales medios de comunicación y de los gurús de la opinión pública hacia el gobierno de entonces, presidido por Pedro I el Infiel. Infiel a su pueblo. Un infortunado dirigente para un país que atravesó de su mano la pandemia registrada allá por el año 2020.

La Historia ya lo tiene allí abajo, junto con todos los desdichados políticos de la época. Según parece, llevaron a las más elevadas cotas de desafección, animadversión y desabrimiento a sus representados cuando éstos eran engullidos por una ola pandémica.

El mandatario en cuestión no supo ver que su pueblo sucumbía azotado por terribles escollos económicos y sanitarios; más bien al contrario, seducido de sí mismo emprendió el camino hacia la oquedad. Lugar que lleva su nombre.

En tal proceso de profundo abatimiento, no conforme el gobernante, -de los más pésimos que se recuerdan en el país- con haber hecho añicos el reino, la estabilidad y la templanza de su pueblo, decidió tirar por el sumidero de la Historia lo poco que permanecía en pie. No tuvo más ocurrencia el personaje funesto, que aplaudir, arropar e impulsar en pleno cataclismo, en el que, por cierto, a todos sus súbditos se les pedía no salir de casa, la celebración de elecciones en una reducida parte del territorio, muy al norte, donde sucedían grandes ventoleras a pesar de la suavidad del roce mediterráneo.

Cuentan que muchas desgracias comenzaban por allí, como si los pobladores del lugar sufrieran enérgicos espasmos a consecuencia de la rabia.

Aún hoy los científicos, investigadores y médicos no consiguen descifrar el brote de locura que pudo afectar a los políticos de entonces para haber llevado a sus habitantes a semejante despeñadero.

Nadie se explica cómo se antepuso el derecho a votar de los ciudadanos por encima del derecho sagrado a la salud, la asistencia y la prudencia. Nadie se explica el desprecio máximo que aquellos líderes de papel, prodigaron contra la multitud de enfermos amontonados en las urgencias.

Grandes y desagradables enigmas de la Historia.

El pueblo moría gota a gota mientras los representantes políticos pegaban cartelitos con sus fotografías en las farolas, una cosa muy loca que por aquél entonces estaba de moda y llamaban mítines. Una reliquia del pasado.

Resultó tan grandiosa la afrenta, que incluso llamaban a ir a las urnas a los propios afectados por el virus; enfermos a los que días antes se les pedía permanecer en cuarentena, fueron invitados a salir alegremente y esparcir de esta forma por todo el espacio, más virus, más muerte, más infelicidad.

Malos tiempos también para los vergeles del Sur, los edenes y periodistas. Las catacumbas del siglo XXI no estaban ocultas bajo tierra. Solía haber luz y taquígrafo, pero de repente se cernía sobre la libertad de prensa una cosa viscosa llamada «autocensura por supervivencia» que provocaba apagones continuos, así, hasta llegar a la extinción de muchas verdades que fueron veladas al pueblo llano.

Fueron años de mascaradas y mascarillas. Incluso el ministro de salud abandonó la lucha, dejó tiradas las armas y se fue de mítines, esa cosa tan loca de los años veinte.

Por suerte estamos ante cosechas nuevas de salud y abundancia. Los políticos se extinguieron como estegosaurios.

* Periodista