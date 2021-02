Hoy nuestro presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, está en Extremadura, está con todas nosotras, con todos nosotros para presentar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía. Un plan que no solo es la esperanza necesaria en estos momentos para generar vida, en toda su amplia concepción, sino que en el sentido práctico de su ejecución será la palanca de impulso y desarrollo para todas las políticas necesarias en el futuro. En su explicación el 7 de octubre de 2020 decía que “la pandemia ha acelerado cambios que ya veíamos venir antes de la eclosión de la misma. Y para que la transición digital, que sin duda alguna se ha acelerado como consecuencia de la pandemia y el confinamiento o la transición ecológica sean inclusivas, creen empleo y no provoquen una mayor desigualdad y exclusión social,debemos afrontar sin demora la modernización y la transformación de nuestro país. El mundo ha cambiado, ha cambiado, hoy quizás no seamos conscientes de la envergadura del cambio que estamos ahora mismo atravesando, porque estamos todavía en plena pandemia, pero el mundo ha cambiado y debemos acelerar la transformación del país si queremos ganarnos nuestro futuro”.

El Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia se estructura en torno a diez políticas tractoras: Agenda urbana rural, la lucha contra la despoblación y el desarrollo del sector agroalimentario, Plan Estratégico de Transformación y digitalización del sistema agroalimentario y de la cadena logística centrado en el fomento de la producción ecológica, Transición energética, la modernización de la administración pública, la modernización y digitalización de nuestro tejido productivo, el Pacto por la ciencia, por la innovación, por el refuerzo de las capacidades del Sistema Nacional de Salud, la educación, la nueva economía de los cuidados y las políticas de empleo, Deporte y cultura, y la modernización de nuestro sistema fiscal; y cuatro ejes transversales que conducen y guían:transición ecológica, cohesión social, digitalización e igualdad de género.

Diez políticas para crecer, diez políticas para reconstruir, diez políticas para modernizar, diez políticas para sembrar. Este plan que nace de una Europa solidaria y que coopera a travésdel instrumentoNext Generation supondrá para España 140.000 millones de euros, el equivalente al 11% del PIB del año 2019.

Me suele gustar repetir cuando me refiero a este instrumento que quizá no se llame así por casualidad, ni por capricho, y se llame así porque son políticas para salir de una crisis no pensando en uno mismo sino en los demás, en quien vendrá, que nos obliguen a pensar en las estrategias y tendencias del futuro, que nos obligue a no ser cortoplacistas, porque sin duda son ellas y ellos por lo que merece el mayor de los esfuerzos, las y los mayores, quienes más han sufrido el desgarro de esta crisis lo hicieron por nosotros, quizá sea el momento que también nosotros lo hagamos. La esperanza siempre aparece en los ojos de quienes nos sucederán por el valor de quienes nos preceden.

*Filóloga, diputada del PSOE.