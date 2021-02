Hay pocas sensaciones tan irritantes en esta vida como la de sentir que te están tomando el pelo. Saber que te dan gato por liebre, vaya, y que te digan encima que no hay motivo alguno para susceptibilidades, que todo está en tu imaginación. Pero es que cuando esto sucede además en el contexto de una pandemia mundial que se extiende ya por un año, la indignación se magnifica, porque llueve sobre mojado; y lo que te pide el cuerpo es mandar a más de uno a la mierda, con el permiso del magnífico Fernando Fernán Gómez.

A mí, personalmente, que unos cuantos espabilados hayan decidido saltarse los protocolos para vacunarse aprovechando su posición de poder sean del partido que sean, me importa un pimiento, la verdad. Es más, ya dije en este espacio, que habría puesto los primeros de la fila a políticos y futbolistas, para que sirvieran de ‘conejillos de indias’ y comprobar los posibles efectos secundarios en ellos, en vez de en nuestros mayores y sanitarios. Lo que me toca la fibra es que nos tomen por tontos. Y que piensen que por no saber, no sabemos ni leer.

Porque al margen de polémicas y de la manipulación política que se quiera hacer del asunto, la realidad es que alguien se ha tomado la molestia de introducir una corrección en la ponencia de vacunación de la Junta. Lo que no ha quedado claro es si la modificación se hizo o no a raíz del escándalo, pero lo que sí es un hecho, y ahí está, negro sobre blanco, es que se ha eliminado la frase «en función del riesgo de exposición al virus», cuando se habla del orden de vacunación del personal sanitario. Y el resultado es la equiparación de grupos profesionales que están muy lejos de estar al mismo nivel. Porque no es lo mismo trabajar en primera línea en un hospital en continuo contacto con el bicho, que gestionar esta crisis sanitaria desde un despacho. No, no es igual. Y que nos cuenten que es simplemente una modificación inocua, que no cambia nada, no deja de ser una falta de respeto. Porque lo que de verdad denota esa rectificación en el texto es una deferencia en el trato a ciertos grupos, que no está en función de su aportación real a la pandemia, sino en su rango en el escalafón de poder.

Y no es la primera vez que pasa. En los inicios de esta tragedia, también hubo otros ‘deslices’. Se discriminó en las primeras normativas al personal ‘sociosanitario’, se negaron sistemas de protección adecuados a los celadores y se categorizó a los encargados de la limpieza como grupo de «bajo riesgo», con la ironía que eso conlleva. Todos esos tropiezos y enmiendas posteriores ponen de manifiesto el clasismo que existe en nuestra Administración, que equipara cuando conviene y excluye cuando hace falta. Y no es de recibo.

Por desgracia parecen haber quedado atrás los días en los que pensamos que quizás esta pesadilla sirviera para reorganizar, al menos un poco, un sistema de jerarquías sociales que ha demostrado ser del todo inservible cuando vienen mal dadas. Pero se terminaron los aplausos a las ocho de la primera y la segunda ola. Y también parece que hayamos olvidado el sincero reconocimiento a otros oficios, que en aquellos primeros meses de confinamiento el coronavirus puso en valor, como los trabajadores de supermercados o los transportistas.

Los seres humanos somos así. Nos venimos arriba en el calor del momento y se nos llena el corazón de agradecimiento y solidaridad, pero con el paso del tiempo, y más cuando pintan bastos, al final cada uno mira por lo suyo. En épocas difíciles, como ésta que nos ha tocado vivir, sale lo mejor, pero también lo peor de cada uno. Y nos volvemos egoístas, a veces como sistema de defensa, y se puede entender. Pero nuestros mandatarios no pueden hacer lo mismo. Ellos llevan aparejado en el cargo público que ostentan el de servicio a los demás y ahí no pueden, ni deben, caber discriminaciones ni trato de favor.

Nuestros políticos, no solo deben parecer honrados, sino serlo. Y como gestores de la pandemia son los responsables de dar a cada uno su sitio, con criterio y sin mirarse el ombligo. Con la que está cayendo, deberíamos estar por encima de esas retorcidas zancadillas que supone la ‘letra pequeña’ de la legislación, para que pueda existir la confianza ciega de que alguien de verdad está velando por el bien común.

