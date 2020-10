No pongas etiquetas

Llevamos media vida escuchando que no hay que discriminar a nadie por su raza ni su orientación sexual.

Lo de la religión va en otro capítulo, sobre todo si eres cristiano, que eso justifica que todos pueden insultarte y reírse de tus creencias y tú pones la otra mejilla y sonríes, y, si no, eres un intolerante.

Total, que estábamos con las discriminaciones y nos centramos en el sexo: no hay que encasillar a nadie por su orientación sexual, porque eso es algo que ha de quedar en la esfera de la intimidad de una persona y cada uno es libre (aún no en todos los países, es cierto) de amar a quien quiera sin importar sus preferencias. Yo nunca le he preguntado a ningún amigo, pariente, ni a nadie si era hetero, gay, bisexual o mediopensionista, lo mismo que nunca he contado mi vida o mis relaciones (más allá de los cotilleos propios a ciertas edades).

El respeto ha de ejercerse hacia todas las personas, independientemente de, digámoslo claramente, sus compañías en la cama. Pero a día de hoy, cuando millones de personas tratan de hacer sus vidas con una normalidad en sus relaciones que sólo les compete a ellos, hay otro grupo de personas empeñadas en hacerte saber hasta el mínimo detalle de sus gustos, deseos y apetitos.

Que si eres asexual, antrosexual, pansexual, sapiosexual o cualquiera de las posibilidades no es lo que te define como persona. Millones de homosexuales han pasado (y pasan) épocas muy complicadas para llevar una vida normal en la que nadie les etiquete o les señale por su orientación. Y ahora hay quien pretende de que eso sea lo que te defina, y hasta lo pone en su currículum como si eso explicase sus cualidades laborales o como persona. Es como anotar si eres vegano, motero o daltónico; eso no es quien eres, es algo más que te conforma. Por suerte, las nuevas generaciones vienen entendiendo que al final, aunque haya que seguir peleando por ello, se encuentran frente a personas, algunas buenas, otras malas, más o menos inteligentes o expresivas, cariñosas o egoístas, pero personas con múltiples facetas, en las que sus deseos afectivos son una característica más, no el motor último de sus vidas. Personas que aman y quieren ser amadas, sin más.



* Periodista