Llevo unos días pensando que sí, que es posible que tengamos lo que nos merecemos. Y que lo que nos merecemos es justo esto, lo que está pasando y lo que va a pasar. Porque muchos no es que no se hayan enterado, es que parece que todo esto no va con ellos. Y porque hay miles de excusas perfectas en la cabeza de cada uno para quedarse en casa y callar. Que enfadarse en casa o gritarle a la tele o escribir un tuit ya es bastante, pero hacer algo más ya cansa. Que total, para qué si con eso no se consigue nada.

Y todos los días nos encontramos con una nueva sorpresa: una ley de educación de la que se ha excluido a la comunidad educativa (cero reacciones), una fiscalía general del Estado que salta de una silla caliente de ministra (cero reacciones), una ley del silencio que exige sumisión (shhhh) y un legislativo aniquilado mientras el ejecutivo organiza y manda a través de reales decretos (casi uno por semana) y una transaccional que deja el español fuera de una parte del territorio de España.

Pero, por ahora, todo va bien. España va bien. Quizás tiene que ver con el hecho de quiénes están en el gobierno y quiénes en la oposición. Porque hay quien dice que está situación habría sido mucho peor con otros gobernantes, pero desde luego habría sido peor con otra oposición.

Así que cállate. Que al fin y al cabo tú tienes un trabajo, llegas a fin de mes y por ahora puedes decir lo que quieras en Twitter. Y no te signifiques mucho, que vives en una ciudad pequeña de provincias y al final te miran con cara rara. Porque vaya ocurrencia pensar que puedes cambiar algo. Ni que fueras una ciudadana libre y con derechos. No sé qué te has creído. Vete con tus amigas a jugar al padel, o a la peluquería y allí te desahogas. Pero tampoco mucho, que van a pensar que eres una pesada y que no es para tanto. Anda, venga, vete ya para casa.