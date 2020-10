No sin mi mascarilla

Primero nos volvieron locos con que no había que llevar mascarilla para después hacerla obligatoria como medida preventiva frente al covid. Ahora, aun siendo obligatoria por ley y aunque prácticamente la mayoría de la gente la lleva -otra cosa es que la lleve bien- no faltan los casos en los que el mensaje no ha calado.

Esta misma semana, me he encontrado con tres casos en actividades grupales, dos en espacios cerrados y una al aire libre donde, o bien la mascarilla brillaba por su ausencia o había una cierta relajación. Lo más asombroso es que los monitores eran los primeros que no la llevaban. Estupor, incredulidad y frustración a partes iguales.

Primero porque no se entiende que con la que está cayendo y cuando cada día se notifican casos y muertos por covid, todavía haya personas que no hayan entendido la importancia de la mascarilla, más aún cuando deben dar ejemplo ante alumnos. Segundo porque te toca hacer de mala y quejarte o hacer ver que las normas no se están cumpliendo. En este caso, o te miran como si fueras una neurótica, una exagerada o una tocapelotas o te dan la razón, te piden disculpas y corrigen la situación, que de todo hay.

Pero, ¿en serio hay que pelearse todavía hoy con la gente para que use la mascarilla? Estamos en la segunda ola y hay errores de la primera que siguen cometiendo. Sigo sin ver imágenes de ataúdes, imágenes que lleguen al corazón de la gente y hagan ver que esto es serio.

Los datos están ahí: más de un millón de muertos en todo el mundo y 36 millones de contagiados; en España, más de 32.000 muertos y más de 825.000 casos confirmados; más de 600 muertos en Extremadura y más de 11.000 casos. No es para tomárselo a broma, al contrario.

Que el virus no continúe propagándose sigue siendo nuestra responsabilidad y, al igual que hay casos que claman al cielo por su negligencia, hay otros que merecen destacarse, como el de dos hosteleros, el de Cáceres que no solo cumple con las medidas incluidas en la normativa sino que decide ir más allá y tomar la temperatura a sus clientes o el de Plasencia que coloca un bote de gel hidroalcohólico en cada mesa de su terraza. Son conscientes de que el virus les puede suponer el cierre y no se lo pueden permitir, ni nosotros que esto no pare. Lo que vivimos no es normalidad, esta llegará cuando podamos abrir la papelera y decir: «Adiós mascarilla».