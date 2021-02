Hay un lugar llamado Nosotros. Los árboles se quebraron y algunos todavía tiemblan. En Nosotros, vivimos días confinados, y se ven patrullas que llevan chalecos reflectantes. Sus amaneceres tienen el aspecto de una tetera plateada con el reguero de leche moteando las calles.

Y luego están las fuentes, que salpican de agua las caras dormidas. Las espabilan y depositan en los andenes de los Ministerios. Allí todo es un mar de abrigos de otros tiempos.

En Nosotros hay un cartero que llama a todas a horas, se llama Amazon. Sus cartas no tienen precisamente el peso de una pluma sino el grosor de un bosque talado, más que cartas parecen ladrillos de ciudades arrasadas.

Llueve chocolate los días que necesitas consumir amor. Y luego todo el rato están las nubes agitadas, como si fueran globos que quieren ir de fiesta a los barrios infantiles.

Llueve los días templados e impares.

En Nosotros se buscan sobre todo emprendedores y seres perfectos que, a ser posible, no lloren demasiado en tiempos de desgracias. Es más, en Nosotros, se han llegado a erradicar todo tipo de prominencias semánticas relacionadas. Es decir, que se ha eliminado de los diccionarios toda palabra concerniente a desdicha, adversidad, pesimismo o desesperanza.

También llueve dentro de las casas y los días nublados dejaron de llamarse así, ahora se llaman rasos. Sí porque según los expertos, la palabra nublado, tiende en exceso a la melancolía y a la gente con espinas. Cuentan que en los días así, obscurecidos, las gentes sentían su corazón empedrado y era común verlos pasear por las calles con una especie de nube en la cabeza a modo de sombrero.

De manera que los nuevos dirigentes de Nosotros decidieron por el bien de nuestro estado mental, eliminar esa sensación y ahora todos los días son rasos, claritos o incluso satén.

Luego están los días de sol intenso. Y se acabaron las cuatro estaciones.

En Nosotros tampoco existe ya la información meteorológica. Convinieron cancelarla porque sugestionaba demasiado a los habitantes y porque llegó a ser tan nociva que monopolizó durante años la programación televisiva, como si de la página de sucesos se tratara.

De manera que llueve y truena, pero está prohibido incluso pensarlo bajo pena de telediario y muerte pública para tus más inmediatos contactos.

En Nosotros todo se hace viral. Se contagia hasta la mirada. Así que está prohibido mirar lejos salvo que vivas en un ático o en el campo. Y depende de qué mirada estés dispuesto a proyectar ese día.

Tampoco se permite besar en Nosotros. Una extraña costumbre que se perdió por falta de besos diarios. Dicen que cayó en El Olvido, una especie de basurero gigantesco en el que se dan por enterrados a todos los románticos de la época que osaron traspasar los filtros de las mascarillas.

Los muertos de ahora ya no se contabilizan para no herir la sensibilidad del pueblo. Hubo un tiempo en el que se ponían sobre la mesa junto con el pan nuestro, cifras aterradoras que insensibilizaron a la población mundial de tal manera, que ya nunca más se cuentan los exitus más que en la profundidad de cada uno y mientras todos duermen.

La idea es evitar que los jóvenes oigan hablar de la muerte. ¿Qué sacarían con eso? ¿Mejores notas? ¿Serían más humanos? Los gobernantes decidieron respetar sus blanditos corazones de terciopelo. Que nada ni nadie les perturbe.

Así que en Nosotros se vive en un continuo jardín de infancia, con interminables días soleados y pobladores para los que morir es un simple acto administrativo. No se ve, no se huele, no se toca, no sabe ni se oye.

En Nosotros se muere lejos. Se muere de milagro, porque alguien lo ha dicho en la clandestinidad o lo ha imaginado.

Se muere en la distancia… en la espera de balcón. Silenciosamente, como si no sucediera o fuera maldito pecado. Porque morirse es hacer espóiler en Nosotros.

* Periodista