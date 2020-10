El ojo tuerto de la Ley

Dice mi admirado Iñaki Gabilondo que en España la Justicia no es ciega, sino tuerta, porque ve perfectamente por un solo ojo: el derecho. La afirmación ilustra el último giro de tuerca de la 'saga de la pandemia' en nuestro país. Madrid ha logrado acaparar nuevos titulares nacionales e internacionales con otro dantesco capítulo basado en la decisión de su Tribunal Superior de Justicia de tumbar la orden del Ministerio de Sanidad, que imponía el cierre perimetral de la capital y de otros nueve municipios, tomando parte así en el pulso político entre el gobierno regional (PP) contrario a la medida, y el central (PSOE).

Cuando en mitad de una crisis sanitaria mundial una institución supuestamente imparcial se posiciona de una manera tan clara en una cuestión tan en contra del sentido común, pone en entredicho un valor que se le presupone: la igualdad, porque la Justicia, con mayúsculas y por definición, debería ser igual para todos. Y sin embargo, no es lo que se deriva de la decisión de sus señorías.

Según el auto del citado tribunal, la restricción impuesta por el Ministerio de Salvador Illa suponía «la injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal». Pero de qué derechos y de qué ciudadanos hablamos. Porque sí, se limitaba la movilidad de unos cuantos, pero para salvaguardar la salud del resto de los españoles. De manera que, ¿justicia para quién?

Sin duda no para los sanitarios, que venían diciendo desde el verano que no podrían hacer frente a una segunda oleada de la pandemia, porque estaban anímica y físicamente agotados, y ahí están, haciendo todo lo que está en sus manos porque no les queda otra. Ellos cuentan sin tapujos cuál ha sido el antes y el después de restituir la libre circulación de ciudadanos tras el Estado de Alarma: la expansión del virus. Y el mejor ejemplo está en nuestra comunidad autónoma, dónde el número de contagios y muertes es mucho más elevado ahora que entonces.

Tampoco es justo para nuestros mayores, que se llevaron la peor parte de la primera oleada y que volvieron al confinamiento antes que nadie y sin rechistar en esta segunda entrega. Ellos han tenido que prescindir de nuevo del calor de los suyos y ver otra vez infectarse o morir a sus compañeros, porque está claro que poco o nada se ha aprendido de cómo atajar los daños del bicho en este colectivo.

Y mucho menos justo es para nuestros niños y nuestra comunidad educativa haber perdido meses de clases presenciales para volver a las aulas ahora llenos de incertidumbres, tomándose cada jornada como un juego de ruleta rusa, y armados sólo con mascarillas, geles hidroalcohólicos y la mejor de las voluntades.

Está muy claro que el virus no entiende de Justicia, pero nosotros sí deberíamos y nuestros políticos y nuestro Sistema Judicial, también. Al final el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que tirar de la Constitución de nuevo para aprobar otro Estado de Alarma por quince días en Madrid, y lo ha hecho 'in extremis', para frenar una salida masiva de la capital en un fin de semana de puente. Así no se hacen las cosas.

Hay que ser rápidos y contundentes en la toma de decisiones a la hora de frenar los estragos del virus, porque los titubeos cuestan vidas. Y las medidas y el precio a pagar tienen que ser iguales para todos. Si hay diferencias entre unas zonas y otras de nuestra geografía tienen que venir impuestas por las tasas de incidencia del virus, no por pulsos de poder entre los políticos de turnos o por decisiones arbitrarias de algún juez.

La semana pasada conocimos la noticia de que España ha logrado un triste doble podio que sin duda pasará a los anales de la historia, es el tercer país de Europa con más muertes por covid-19 y el primero por número de contagios. Las cifras son tozudas y claras, a este virus no se le controla con paños calientes y hay que volver a tomar medidas que no nos gustarán a todos, pero es lo que toca.

Habrá que cerrar Madrid, habrá que cerrar más aulas en los colegios y habrá hasta que cerrar los bares, aunque a algunos se les abran las carnes sólo de pensarlo. Porque lo justo y de justicia es hacer todo lo que esté en nuestras manos para dejar de perder vidas y salud en el camino.

*Periodista