Agosto es el mes vacacional por antonomasia. Hay gente que disfruta de los días de descanso en junio, julio o septiembre. Pero lo del octavo mes del año es otro cantar. Las ciudades se vacían, y el personal se va a la playa, al pueblo o a descubrir mundo. El trasiego de vehículos y personas es constante. Los aeropuertos y carreteras están en permanente ebullición. Y la gente pasa las horas de un modo más relajado, entregándose al disfrute de los placeres de la vida. Hasta este año, esto era lo normal en nuestro país: emigrantes que retornan a sus pueblos para celebrar las ferias y fiestas, una muchedumbre tostándose y remojándose en las playas, y multitud de gente paseando sus maletas por España y el mundo. Sin embargo, en los últimos meses, se han desatado una serie de acontecimientos -todos vinculados al covid-19- que nos han sobrepasado, hasta el punto de convertir en extraordinario lo que, antes, era normal. Pienso, a raíz de ello, en las familias que han perdido a sus seres queridos, en cómo estarán ahora rememorando los veranos que compartieron con ellos, y en las pocas ganas de nada que tendrán. Me pongo, también, en la piel de los que, a consecuencia del confinamiento general, han perdido su empleo y, con él, su medio de vida y la red de seguridad que les permitía tomarse unos días de asueto cada año. No me olvido, tampoco, de los que no han dejado de currar para que pudiéramos seguir viviendo, ni de los que no podrán retirarse del fragor de la rutina diaria, por la necesidad de los servicios esenciales o para reactivar la economía tras el parón de estos meses. Todas esas personas no estarán en los veladores de los pueblos, ni en los paseos de los sitios de playa, ni en un aeropuerto esperando un vuelo a un destino paradisíaco. Son víctimas, en diferentes grados, del efecto devastador, a nivel sanitario y económico, de la pandemia que sufre todo el planeta. Han visto cómo la cotidianidad de sus vidas se trastocaba y sus proyectos de vida se tambaleaban o truncaban. Por respeto a esas personas, y a los más de 40.000 españoles fallecidos, quienes están disfrutando de las briznas de la normalidad agosteña, en una terracita, un teatro, una plaza de toros o junto al mar, deberían cumplir todas las medidas de seguridad que puedan contribuir a que la segunda ola (esa que, de nuevo, el gobierno se empeña en negar) no acabe convertida en un tsunami que lo arrase todo. Proceder de modo contrario, además de irresponsable, sería ofensivo.