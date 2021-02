Siempre me han gustado las palabras, jugar con ellas, mezclarlas, extraer todo su significado, colocarlas como un puzzle para llegar a expresar el mundo que me rodea, conocer su poder para provocar sentimientos, su necesidad para comunicarnos. También he sabido siempre que las palabras pierden su valor si no se corresponden con las acciones que describen: No hagas lo que digo, sino lo que hago.

Pero una cosa es recrearse en la belleza de las palabras y otra distorsionarlas, estirarlas y prostituirlas para mentir sin el más mínimo sonrojo. Creo que para algunos asuntos no pertenezco a este siglo; será, por ejemplo, porque sigo viendo a las personas como tales, sin diferenciar si son hombres o mujeres, simplemente seres humanos. Y eso me ocurre con la palabra dada: he crecido en un entorno en el que la fidelidad a la promesa hecha, más allá de contratos o firmas, era una garantía. “Te doy mi palabra”, y en ello empeñabas tu decencia, tu valía y tu dignidad. Tratos que duraban generaciones sin que a ninguna de las dos partes se les pasase por la cabeza romper el acuerdo.

Por eso ahora no entiendo que se pueda decir algo y hacer justamente lo contrario, sin ni siquiera sonrojarse, sin pedir perdón ni dar explicaciones. Hace un tiempo esa persona habría sido considerada indigna y desde ese momento habría perdido toda credibilidad y la posibilidad de tomarla en serio. Y si fuera un cargo público, quedaría invalidado para seguir ejerciéndolo, porque ¿cómo alguien que está al servicio de lo público, de lo de todos, puede mentirnos con descaro?

Aunque más que la inmoralidad de quienes mienten me tiene perpleja la permisividad de los que lo aceptan; se ha asumido que se puede decir una cosa y la contraria sin despeinarse y que eso no tiene consecuencias. Y ésa es la causa por la que se hacen la mayoría de las tropelías: porque no tienen castigo, no sólo legal, ni moral.

Supongo que para sentir vergüenza hay que tenerla, pero a día de hoy es más provechoso tener la cara muy dura y los hombros impermeabilizados para que te resbale todo.

Y también un suministro enorme de anestesia, bien distribuida entre los medios de comunicación y las redes sociales, para tener al pueblo dormido, papando moscas y atado de manos.

Si al menos hubiera circo... Porque igual ya mismo se acaba el pan.

*Periodista