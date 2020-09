Cuando muere alguien muy querido –y Rafa lo era-, es sabido cuál es y en qué consiste el acuerdo general sobre sus virtudes. Un dulce de leche sentimental. Por fortuna, con Rafa no ha sido así. El acuerdo ha exaltado su vicio más conocido, la música, de modo que no ha habido necesidad de buscarle virtudes morales, tipo «buena persona», etc. Mejor. Ha bastado con lamentar la muerte de «alguien que era feliz con su música», donde lo destacable es el posesivo, su música, aunque no fuese suya, hecha por él. No es mal epitafio, desde luego. Pero es que Rafa, además, durante los últimos treinta años, si no más, ha sido la reivindicación de la música de los 60, de los 70, de los 80, de los 90, frente a la irrupción abrumadora de los nuevos géneros musicales, uno nuevo cada día. Y eso ha hecho felices a otros, que han escuchado esa música fuera del ámbito privado gracias a que él la popularizó en Alerquín, aquel pub. Si el tópico es abrir un bar para bebérselo, Rafa abrió Arlequín para «oír buena música», como él se jactaba, y con razón.

Rafa, el último que llamaba temas a las canciones. En cualquier conversación –sobre música, claro: ya se encargaba él-, la autoridad de lo que decía estaba avalada por su colección de discos de vinilo, envidiable. Y la expresaba, esa autoridad, de una forma singular. Por ejemplo: si ponía un tema de J. J. Cale y alababa sus cualidades como guitarrista, no era raro que alguien mencionara a otros guitarristas, Santana, Clapton, Knopfler, a lo que él contestaba: «Y pare usted de contar». O si era rock sinfónico –o así se llamaba entonces-, que alguien citara también a King Crimson, la ELO, Alan Parsons... «Y pare usted de contar», zanjaba. Para Rafa, los elegidos eran muy pocos. Se le podían dar varios nombres de lo que fuera, canciones, grupos, estilos, que él siempre, a los dos o tres nombres, cortaba: «Y pare usted de contar». Por lo demás, ignoro por qué Rafa Melón. No solo dos de sus hijos se referían a él como Rafa Melón, sino que el propio Rafa se presentaba así. Lo que importa es que cuando el seudónimo –o el apodo, incluso el mote- empieza a brillar con luz propia, por encima del propio nombre, es que uno ha triunfado, da igual en qué, con estar vivo es suficiente. Nadie conoce a Robert Allen Zimmerman, sino a Bob Dylan, nadie conoce a Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, sino a Pablo Neruda, etc. No digo que el triunfo sea resultado del nombre, sino que lo que se hace y se es ya no se entendería sin ese nombre. Y en Coria nadie ha conocido a Rafael Pérez Clemente, sino a Rafa Melón. Y es así como ha parado de contar.



*Funcionario