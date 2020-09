Las pérdidas

Ante las innumerables pérdidas que sufrimos estos días se agotan las palabras. No hay gramática que resista semejante aluvión de luto, dolor y despedida. No hay maleta para tanto viaje, ni siquiera quedan ya reservas de pañuelos en los bosques talados, que alguna vez fueron las mesillas de noche de nuestros padres.

Unos pierden la inocencia, el tren, un amor de verano, una oportunidad... otros la esperanza; muchos otros la paciencia. Valentina perdió su alianza en su primer viaje al mar y puede que ahora, ese pequeño tesoro extraído de su dedo anular meses antes de su boda, esté formando parte de los botánicos de la isla de Fogo. De manera que no se perdió del todo, querida Valen.

Se pierden niños en los grandes almacenes, en las distracciones y en los tumultos. Mi hermano Javier se perdió de pequeño en una feria y nunca como ese día vi llorar a mis padres; más de tres horas estuvo detenido el mundo para mi familia hasta que supimos que el pequeño supo encontrar el camino, fuera de aquél zoco, hasta donde habíamos dejado el coche. De modo que no se perdió para siempre.

Yo he perdido amigos del todo, y otros durante un tiempo. Lapso suficiente para dejar reposar los acontecimientos y colocarlos en su justo lugar. He perdido demasiado tiempo desparramado en la inopia o sobre las flores... Pensamiento-nube lo llamo, porque ando siempre subida por aleros y andamios... Caminos del aire.

Se pierden los paraguas con frecuencia en alguna cafetería; los papelitos donde se anota un nombre, un número, una dirección; los botones de la camisa, el libro de familia, las llaves de casa... se acaba perdiendo el sentido de la orientación. La fe. Se pierde la credibilidad, la razón y el olfato.

Y aún siendo todo esto una enormidad, son briznas comparadas con lo que hemos perdido en estos meses de pestes políticas, cólera y pandemia.

Pienso, ¿cómo no?, en la compañera Choni Romasanta, vecina en este patio de columnas, y no alcanzo a imaginar la extensión de su tristeza... Ella, que a diario escribe sobre lo que acontece, que ha seguido de cerca la carrera descontrolada del virus, que ha descrito con palabras precisas de periodista el horror de estas muertes... ella...¡¿cómo decirlo?! ha visto de frente y en su casa los desgarros del bicho sobre el que a diario manejaba teletipos, partes médicos e iniciales.

De estas pérdidas hablo, de las irreparables. De las que van a parar tan lejos que ya no regresan. De las pérdidas que dieron lugar a la palabra “quebranto”. De las que provocan infinitos llantos. Hablo de las pérdidas que se clavan con chinchetas al alma y te dejan un rastro de pena muy honda en tu paisaje más íntimo; las que te borran por años de la cabeza y la boca la palabra “fiesta”.

Hablo de las pérdidas que superan nuestra resistencia y petrifican la sonrisa. De las que se tocan con la mano y queman como un fuego sin control. De las pérdidas que se quedan a vivir en las paredes del salón colgadas, congeladas, sin voz, sin habernos dicho adiós pero se van con Dios.

Hablo de las pérdidas que se hacen costumbre y cuyo dolor constante perfora minas para que ya nadie te vea llorar ni suspirar. Parece como si a los muertos hubiera que llorarles con urgencia, rapidito, sin ruido. Un día, dos a lo sumo de papeleo y ritual para pasar de inmediato a la normalidad. Una semana de llamadas de amigos, telegramas, mensajes, obituarios y flores. Un mes después el mundo ha girado sobre sí mismo varias veces mientras tu te has quedado allí, en la grieta hecha en la tierra, amando lo indecible a quien ya no existe, recolectando los besos que quedaron prendidos en el árbol...

He recordado vuestra boda y aquella felicidad tan densa... tanto, como esta bruma que ahora lo niebla todo.

* Periodista