Es verdad que los hay. Jóvenes irresponsables que se pasan la distancia social por el forro. Que no llevan la mascarilla por sistema y que se las apañan para burlar el toque de queda y ver a sus colegas. Son unos pocos imbéciles y sus acciones sin duda tienen consecuencias nefastas para su entorno y para su comunidad. Pero no son todos, ni representan a toda la juventud extremeña. Y poner el foco sólo en ellos es una maniobra peligrosa.

Esta última semana se ha hecho viral el corto "+1" del Instituto del Cine de Canarias. Cuenta la historia de un veinteañero que se encuentra de fiesta con sus amigos cuando recibe la noticia por el móvil de que su abuela se está muriendo por covid en el hospital. De la conversación telefónica con su madre deducimos que ha sido él el que se lo contagió y que la causa, precisamente, es el ocio nocturno. Es un mensaje potente y desgarrador, que sin duda deja a pocos indiferentes y con una base real, pero sesgada.

Es cierto que los datos han dado un giro considerable en los últimos meses. En Extremadura, uno de cada tres nuevos positivos es menor de 30 años y la edad media de los enfermos ha bajado de los 62 años (en marzo y abril) a los 42 de la actualidad, según datos facilitados por la Consejería de Sanidad. Pero de ahí a culpar a un grupo de población tan específico y vulnerable de la muerte de nuestros abuelos, hay un salto sustancial que resulta muy conveniente para otros.

En el pasado puente de Todos los Santos, la Policía intervino una fiesta de cumpleaños con veinticinco personas en Talavera la Real y una comunión con más de una veintena sin usar mascarilla en Badajoz, y en ninguna parte he leído que fueran todos jóvenes.

En España somos mucho de 'echar balones fuera'. Aceptar y asumir responsabilidades no es nuestro fuerte y siempre es más socorrido culpar a la oposición, al profesor, o al vecino de nuestros males. Pero es hipócrita acusar a unos pocos de comportamientos que no son ni mucho menos exclusivos de ciertos grupos de edad. Porque hasta donde sabemos, los botellones en viviendas particulares son considerados importantes focos de contagio, pero también lo son las reuniones familiares, no nos engañemos. A ver para cuándo un corto sobre ellas.

No creo que haya alguien que envidie ser joven o niño en esta pandemia que nos ha tocado vivir. Estuvieron aislados en sus casas, muchos con padres teletrabajando y sin poder atenderlos, y en manos de un sistema educativo que no estaba ni mucho menos preparado para la que se nos vino encima. Y ahora han vuelto a las aulas sin rechistar en medio de la más profunda confusión, porque no les queda otra.

Si por un momento practicáramos un poco de empatía nos daríamos cuenta de que esta situación está siendo especialmente dura para ellos. Les están arrebatando experiencias, amistades, primeros amores, besos que nunca darán o que si los dan, saben a culpa y a miedo. Todos recordamos algún verano, o alguna época de nuestros años de infancia o juventud como un momento dorado de nuestras vidas, y a muchos chavales esta crisis sanitaria les está empañando esos instantes mágicos y necesarios. Su presente está marcado por el virus y el futuro es pura incertidumbre. Meterlos a todos en el mismo saco es sin duda un error. Y poner como ejemplo a los que lo hacen mal es el peor de los ejemplos.

Hace poco se hizo viral la iniciativa de un chaval de Logroño al que muchos ya conocen como 'el hijo de la barrendera'. Junto con unos amigos lanzó una convocatoria en redes sociales para limpiar las calles de su ciudad el día después de los disturbios provocados por un grupo de violentos contrarios a las medidas de restricción para contener el coronavirus.

La imagen de esos muchachos trabajando juntos y el testimonio de Pablo en los medios, contando su motivación: que su madre trabaja en los servicios de limpieza y "se desloma para traer un plato de comida a casa", ilustra a la perfección el perfil de otra juventud comprometida y valiente. Convertir a unos u a otros en héroes o villanos es algo que deberíamos meditar, porque esas generaciones, que un día se saltan las normas y otro día nos dan una lección de vida, son nuestro futuro. Y entre el blanco y el negro cabe toda una escala de grises.

*Periodista