Con el bipartidismo vivíamos mejor, ha debido pensar Fernández Vara. Una derecha y una izquierda fuertes como ocurría antes y pare usted de contar, que para eso está el centro, para pelearse por los indecisos. Han sorprendido las palabras del presidente extremeño de este viernes diciendo que Podemos y Vox «han impuesto la radicalidad» en la política española y, de paso, han provocado que el PP pierda «la institucionalidad», «cosa que no había ocurrido nunca», ha dicho alarmado en rueda de prensa en referencia a lo vivido esta semana en el Consejo Interterritorial de Salud donde varias comunidades del PP han decidido oponerse a las medidas acordadas por Sanidad en la lucha contra la pandemia. Las palabras de Vara son una bofetada a los extremos y, de paso, un tirón de orejas a Casado por aquello de vivir su particular pugna con los de Abascal. El PP anda en una especie de laberinto, se ha comido a Ciudadanos y ahora no sabe si ir hacia el otro lado no sea que pase como con la manta, que tapándose la cabeza uno corre el riesgo de destaparse los pies.

No es nuevo que Vara prime lo institucional sobre lo político ni que saque a colación la moderación como forma de actuar, lo extraño es que meta en el mismo saco a Vox y a Podemos cuando los segundos forman gobierno con su partido a nivel nacional protagonizando una coalición que, lejos de separarse, va camino de mimetizarse. Ya dicen que cuando dos comparten el mismo colchón se vuelven de la misma condición y ahora que andan juntos en la misma trinchera no me cabe ninguna duda de que tienden a una misma cosa. Pero Vara nunca ha estado ahí, ni el PSOE extremeño tampoco, y ahora que afirma estar al final de su carrera política parece importarle poco decirlo y sus consecuencias. Es lo que tiene alcanzar una mayoría absoluta, que uno dice lo que le viene en gana. Por ello apela al partido de antaño, ese que abrazó la socialdemocracia y se alejó del marxismo volviéndose institucional y hasta monárquico.

Que el PSOE extremeño no se lleva bien con Podemos no es una novedad. Pudo arrimarse en la pasada legislatura cuando necesitaba sus votos y prefirió caminar en solitario. Fueron notorios sus enfrentamientos, a pesar de compartir ideología, llegando a pactar dos presupuestos con el PP y dejándolos en la estacada. Ahora que cuenta con 34 escaños y no precisa de sus apoyos, lo ha situado al otro lado de la pista, sintiéndose quizás más cerca de Ciudadanos, partido que, por otra parte, anda a la gresca buscando el centro izquierda a pesar de Pedro Sánchez. No hay que olvidar que Podemos en Extremadura está coaligado con Izquierda Unida, partido que permitió que gobernara el PP cuando Vara y todo un señor PSOE se fueron a la oposición. Eso no se olvida por los siglos de los siglos amén y queda apuntado en el libro de afrentas para siempre.

La política tiene muchas fobias y alguna que otra filia, pero el ‘Varismo’ no deja de ser, con otros modos y otras formas, heredero del ‘Ibarrismo’, una ideología socialista y extremeñista a la vez que españolista que trata de respetar la institucionalidad defendiendo la Constitución por encima de la campana gorda. ¿Este PSOE tiene que ver con el que gobierna en Moncloa? Eso es lo que persigue Vara reclamando un acercamiento de Sánchez y Casado y al contrario. Sin embargo, sabe que es imposible, que con Podemos y Vox su petición cae en saco roto. En el PP porque significaría regalarle el liderazgo de la derecha a Abascal y en el PSOE porque sería darle excusas en la izquierda a Pablo Iglesias.

Seguiremos instalados en el parón político y sin avanzar;y a Vara solo le quedará el pataleo porque, sinceramente, con este caldo de cultivo y la que está cayendo, crecen aún más los extremismos y se aleja el pacto. ¿Saben qué es lo peor?Que ganarán los independentistas, siempre dispuestos a negociar a cambio de prebendas. En fin.