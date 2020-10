Pero no ya del Judicial, del absoluto. Como si fuera un consejo regalado por el propio Luis XIV de Francia, el famoso Rey Sol que sentenció a su Parlamento: "El Estado soy yo”, cada vez más, este Gobierno de Coalición, que precisamente presume de libertades, derechos, diálogos, consenso, etcétera, está pervirtiendo el propio sistema con el único beneficio de ejercer el control sobre los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y es precisamente la separación de estos tres poderes la que evita el abuso de poder, y en su máximo exponente, el poder absoluto.

Para quien crea que hablo de izquierdas y derechas, se equivoca, quien crea que es por criticar al PSOE también se equivoca, pues el PSOE ha estado gobernando muchos años, con sus aciertos y con sus errores, como el PP. No, esto no se trata de partidos ni de guerras políticas, esto se trata simple y exclusivamente de este ejecutivo y de su deriva democrática para poder hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera sin trabas de ningún tipo hasta conseguir el poder absoluto, es decir, invadir las competencias de los tres poderes, el ejecutivo, que por derecho y las urnas le compete, el legislativo, que se saltan continuamente con Reales Decreto Ley y trucos para evitar el debate y la aprobación de las leyes, y ahora el judicial, no sólo por la reforma propuesta y de cómo lo han propuesto, recuerden aquella entrevista a Pedro Sánchez y la respuesta del mismo en Radio Nacional sobre cómo traer de vuelta a Puigdemont: "¿La Fiscalía de quién depende, del Gobierno? Pues ya está".

Señores de izquierda, centro y derecha, esto empieza a ser preocupante y todos, pero primero el mismo PSOE, debiera plantearse qué pasaría en un futuro hipotético si perdiesen el Gobierno en favor de otro partido habiendo creado ya estos canales, estas vías y este, vamos a decir, “estilo de entender la política y la democracia”.

En fin, con esta reforma del Consejo General del Poder Judicial, realizada como propuesta de Ley y no como Proyecto de Ley (así se saltan varios informes previsiblemente contrarios) se pretende no tener que validar con mayoría de tres quintos los componentes que Senado y Congreso tienen que proponer, siendo a las 40 horas por mayoría, es decir, por los que estén gobernando.

La libertad e independencia de los tres poderes es la única manera de garantizar un sistema democrático con garantías. Si se rompe el equilibrio y el legislativo se obvia por parte del ejecutivo y el judicial es propuesto por el ejecutivo, es el ejecutivo quien tiene todos los poderes, es decir, el poder absoluto. Y todos sabemos que los poderes absolutos no acaban bien para nadie.