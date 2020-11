Reiteraciones históricas

“La historia tiende a repetirse”. Una frase que ya es patrimonio cultural de la humanidad, un lugar común. De la que recientemente se hacía dueño Andrea Agnelli, presidente de la Juventus de Turín y receptor del legado de una larga tradición familiar que ha enraizado, con éxito, empresa y deporte. El mundo del fútbol, sacudido hoy por la pérdida de uno de sus mayores iconos, no va a escapar del reto que supone el mundo tras la pandemia.

Agnelli preside la asociación de clubes europeos, mesa en la que se sientan todos los grandes del fútbol continental. Así que la frase del italiano tenía “miga”. Lo que intentaba asegurar era que el formato más exitoso del mundo a nivel de clubes, la reconocida y reconocible Champions League, había nacido como aquella Copa de Europa de los lejanos años cincuenta, en medio de enormes crítica y con la negativa británica a unirse inicialmente. Cualquier cambio o propuesta de modificación serán mirados con recelo, de nuevo. Sin embargo, es complicado pensar en una competición deportiva de mayor alcance en huella global. Y en ingresos, claro. Que de eso va todo esto.

Dando por descontado que existirá contestación popular y la incomprensión de los que optan por ser siempre conservadores, los grandes de Europa ya no ocultan su intención de crear una “superliga” europea. Antes de enfilar su salida, el ya expresidente Josep Bertomeu no dudó en hablar abiertamente de la posibilidad. Y el semanario alemán Der Spiegel publicaba las conversaciones con varios fondos de inversión del hegemónico Bayern que involucraban una nueva competición. Es difícil no imaginar que el Real Madrid (uno de los inspiradores de la primigenia Copa) no forme parte de la planificación de este salto rupturista con el actual status.

Olvidemos por un momento el aspecto puramente deportivo (la posible debilidad de las ligas nacionales, el hartazgo del espectador y la huida/herida de aquellos que sigan a equipos de “mercados” pequeños), para entender las razones de un movimiento tan agresivo. Porque lo cierto es que no involucrará a más de veinte o treinta clubes, un porcentaje realmente bajo del total. Asumiendo además que se crea una estructura de liga privada y cerrada. Algo menos asimilable en la regulada Europa que en una sociedad más abierta, como es la norteamericana.

El fútbol de élite desde luego no ha visto una oportunidad en la crisis del Covid-19. Pero sí una ocasión. El cierre de los estadios ha reducido significativamente los ingresos a corto plazo y ha acentuado la dependencia de los contratos televisivos y de patrocinio. Las competiciones de élite han seguido adelante en medio de fuertes medidas, cuando el deporte de base ni siquiera puede entrenar. Esa asimetría nace de una fuerte inversión detrás que hay que rentabilizar. Y dota de la capacidad con la que no cuentan estructuras más sencillas.

Esto, nos guste o no, no irá a menos. Los grandes inversores institucionales se han acercado al fútbol en particular, como deporte rey, porque es una alternativa de ocio que ha sabido resistir a la pandemia. Y en sociedades que viven (y pueden seguir haciéndolo) restricciones temporales de movilidad, el tiempo de ocio surge como destino de inversión. Sólo que debe ser estable, para no depender de ese capricho que es el azar deportivo. Ese foco de interés espolea las intenciones de muchos clubes, algunos (como el Liverpool) ya en manos de inversores financieros.

Por otro lado, una competición así te coloca frente un mercado global. En vez de uno local, más limitado. Esa limitación territorial pone en riesgo -como está ocurriendo con muchos clubes pequeños- la viabilidad a medio plazo. Por no hablar de que da más poder a los clubes implicados, que funcionan como multinacionales en la práctica, en la negociación dentro de la “cadena”. Con agentes y jugadores, por ejemplo.

¿Estamos, en realidad, hablando de fútbol? No. Al menos, no del todo (como tampoco lo hacen los clubes). La pandemia ha señalado urgencias que ya existían y amenaza con crear asimetrías en función de la adaptación (y la capacidad económica). La tensión para revertir la globalización se consolidará en los próximos meses, desde los extremos políticos. Pero es complicado pensar en poner límites ahora que vamos a requerir más que nunca flexibilidad en el movimiento de capitales.

¿Mi opinión de esa posible “liga”? Que convendría no mirar el dedo cuando señalan más arriba.