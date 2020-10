El Rey, que es del PSOE

Cuando se acusa al Rey de “falta de neutralidad política”, ¿de qué se le acusa exactamente? No de que se decante por un partido, se supone. El Rey tendrá su ideología,de izquierda, derecha, centro, a saber. Tampoco de que prefiera un gobierno a otro, siempre que sea constitucional y conserve la monarquía parlamentaria. Si se le pregunta al vicepresidente Iglesias, que es quien le acusa, dirá que la neutralidad política se manifiesta en el respeto institucional, como ha dejado dicho en un tuit: “Respeto institucional significa neutralidad política”. O sea que la falta de neutralidad política del Rey se debe a una falta de respeto institucional, no a su ideología ni a su modelo de Estado preferente. Mejor. Porque por grave que sea esa falta, siempre es mejor que ser descubierto conservador, liberal o socialdemócrata, que es lo que se esperatras la acusación de “falta de neutralidad política”: revelar la filiación, demostrando la desneutralidad, la preferencia.

Hay otra acusación complementaria: “El Rey maniobra contra el Gobierno”, dice el ministro de Consumo, Alberto Garzón. ¿En qué consiste esa maniobra, más allá de lo que connota la fea familia léxica del término: instrucción, maquinación, adiestramiento, intriga, manipulación, etc.? Si se le pregunta al ministro, dirá también que falta de neutralidad política del Rey, en la medida en que “incumple con la Constitución que impone su neutralidad”. De hecho, su acusación es esta:“Una monarquía hereditaria que maniobra contra el Gobierno democráticamente elegido, incumpliendo de ese modo la constitución que impone su neutralidad, es insostenible”. Pero lo cierto es que esa maniobra contra el Gobierno no es resultado ni causa de la falta de neutralidad política, o Garzón, al menos, no es tan claro como Iglesias, a quien sigue. Y nada dice tampoco la acusación de que la maniobra sea falta de respeto institucional.

Pero se sabe cuál es esa falta de respeto: la llamada del Rey al presidente del Consejo General del Poder Judicial, sin tener autorización política. El Gobierno no solo escribe los discursos del Rey sino que además refrenda sus actuaciones y le indica cuál debe ser su posición. Si lo ausentó de Barcelona para calmar a los independentistas, con los que el Gobierno anda en negociaciones difíciles, bien podía autorizarle, a cambio, una llamada, a modo de disculpa. ¿Se comprende por qué las graves acusaciones de Unidas Podemos, el partido minoritario del gobierno? “Falta de respeto institucional”, Iglesias. “Maniobra contra el Gobierno”, Garzón. El Rey, en efecto, tal vez ha perdido la neutralidad política.